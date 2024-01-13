分析／35萬柯粉凱道造勢難以轉成實質選票　柯文哲難擺脫老三處境

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲在2023年5月20日宣布參選後，民調一度高居第二，一度威脅到民進黨的總統候選人賴清德。不過，民眾黨成立僅有4年，缺乏資金與地方組織的缺點也慢慢地在選戰過程中暴露。
國民黨原本希望透過藍白合，將柯文哲納為侯友宜的副手，透過「侯柯配」打造最強在野正副總統候選人。不過，柯文哲在藍白合中讓步，卻引發柯陣營幕僚與柯粉不滿，柯最後也與國民黨撕破臉，找上黨籍立委吳欣盈擔任副手，登記參選。
藍白合破局雖然召回柯粉，但是失去國民黨資金與地方組織力量，加上主流媒體都為藍綠發聲，造成「柯盈配」遭邊緣化。為了挽回頹勢，柯文哲除了持續街頭開講、廣上大學演講開拓陸戰，並開播自媒體「KP TV」，透過自媒體直播柯文哲行程、宣傳民眾黨主張，並成功吸引揭弊火力強大的黃國昌入黨，並納入不分區立委名單。
柯文哲支持者以年輕人為主， 民眾黨搶到112凱道選前之夜，民進黨台北市主委張茂楠曾譏笑「沒那個屁股」，反而激起民眾黨支持者同仇敵愾，超過35萬柯粉上凱道喊「棄藍綠、保台灣」。
不過，柯文哲找有「新光公主」之稱的吳欣盈擔任副手，吳雖有財經背景，但是財團背景無法起到加分效果，加上民眾黨選前喊出年輕人投票率85%目標難度太高，且民眾黨在中南部得票全位居第三，大幅落後，顯示民眾黨還是面對難以垮過濁水溪以南的困境。
【決戰2024！最新開票結果，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。】
更多「2024總統開票」相關新聞。