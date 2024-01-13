分析／總統票流失2百多萬！賴清德慘勝　年輕人返鄉投票動力不再

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賴清德曾與對手差逾20%「躺著選」 選前一度脆弱領先
2024總統大選，相較於在野黨，民進黨早早「定於一尊」就定位，於去年4月提名賴清德角逐2024總統大選；去年8月鴻海前董事長郭台銘宣布獨立參選，讓選戰一度進入「四腳督」局面，在野黨整合渾沌不明情況下，賴清德民調一路領先、獨占鰲頭，甚至被戲稱是「躺著選」。
在「下架民進黨」前提下，在野黨整合聲浪不斷，眼見總統登記日大限逼近，前總統馬英九跳出來促成藍白整合，只是藍白因民調統計誤差問題僵持不下、互相放話，最後還在眾多媒體前直接放送「君悅飯店大戲」，綠營雖是「看戲」狀態、定調他黨他黨家務事，但仍憂心一旦整合成功，會直接衝擊選情，因此緊盯藍白合發展，待藍白破局、郭台銘黯然退場後，才稍微放鬆一口氣。
縱使藍白陣營喊出「在野黨不整合，將保送賴清德」說法，但藍白合破裂後，賴清德並非真的「躺著選」。據美麗島民調顯示，賴清德與侯友宜、柯文哲支持度，最多曾差距逾20％，外界一遍看好，但隨著選舉逼近，賴清德與對手的民調也步步近逼，選情形成三強鼎立、甚至是脆弱領先狀態，最後在藍白分票情況下，賴清德從三強之中脫穎而出。
綠營8年完全執政外交大突破「讓世界上架台灣」 年輕人卻對內政有疑慮
民進黨完全執政8年，在國際外交、台美關係進展上均有所突破，甚至是創下多項紀錄，帶領台灣經濟脫離對中國的依賴，「讓世界上架台灣」，惟內政議題上，累積不少執政包袱，包含巴西雞蛋疑雲、台南光電及爐碴案、疫苗採購、黑金、綠營人士捲入桃色風波等，都引起在野黨攻訐。
又如，房價高昂、年輕人買不起房、受到世界浪潮影響下，物價持續通膨；基本工資雖有調整，民眾實質卻感受不到，這些原因都讓年輕人、民眾不滿，據台灣民意基金會去年12月底所做民調顯示，有近6成民意希望政黨輪替，即能顯見對執政黨不滿。
回顧2020總統選舉，在「反送中」大浪潮下，民進黨力打「抗中保台」牌，讓民眾感受到亡國感，青年、中間選民紛紛返鄉投票，讓「蔡賴配」一舉拿下817萬票，創下史上最高票紀錄，這次綠營仍是強打「中國介選」的抗中牌，雖然該議題未如2020年具體，但國人對於中國介選、對親中候選人有疑慮，加上選前前總統馬英九「相信習近平」說法，因此國人也用投票表達對中國的反對票、向世界展現意志。
賴清德傳統政治人物包袱重 年輕選票大流失
就人選特質上，賴清德擺脫不了外界「傳統政治」人物形象，對比柯文哲常無俚頭、有趣的回應，就顯得無聊許多、無法吸引年輕人目光；從當年堅持對抗時任議長李全教不進議會，到堅持與蔡英文進行總統初選來看，顯見他對事情有所執著、難溝通，在用人、決策上的「小圈圈」，也是被黨內詬病的一點，在處理議題、或是派系問題上，過於鐵面、無法圓融處理，黨內時不時有雜音，以至於在地方動員活動上，主動性較低。
另一方面，相較於「空戰」，賴清德更著重於陸戰及地方組織，自選戰開跑以來，各縣市「信賴之友會」、百工百業後援會遍地開花，勤跑地方組織固然重要，但僅是鞏固綠營基本盤，對於拓展新票源、中間選民有限。
在沒有新亮點之下，長期在網路擁護蔡英文的「英粉」對賴清德有所觀望，到了選舉後期，綠營祭出蔡英文牌，包含輔選行程、與賴清德合拍「在路上」影片等，期盼號召「英粉」回流、讓「英粉」票極大化，而這樣的策略也確實成功奏效。
2020、2016年總統選戰，綠營這次不再主訴號召年輕人、年輕遊子返鄉投票，深怕一催下去，讓柯文哲得利。對比四年前蔡英文選舉，掀起年輕人的熱情及政治狂熱，賴清德的傳統造勢場及車掃，卻明顯看出是動員，且年齡層偏高，年輕支持者大大流失，再相較對手「台灣政壇首位訂閱百萬YouTuber」的柯文哲，走到之處颳起一陣旋風，號召來的多為年輕支持者，「小草們」到處向朋友拉票，自主性、外顯度相當高。
據美麗島電子報選前交叉民調顯示，20到29歲之間，四成七年輕人支持柯盈配、打趴藍綠陣營，30至39歲之間，柯的支持度三成六，賴近三成、侯近兩成，賴在40歲以上的支持度才有絕對優勢，面對年輕選票的流失，綠營高層早已自知，只是賴清德個性鮮明、難以「包裝」，才不主訴求年輕選票，目標轉為衝「總投票率」。
賴清德這一役贏得並不輕鬆，即使贏得總統選戰，未來仍面臨多項挑戰，包含國會席次一如預期未過半、執政包袱民怨累積、政策多為延續蔡英文政策無法大破大立、黨內派系問題、民進黨過去優勢的年輕選票大大流失等，相信賴清德未來四年的執政、改革，勢必受到各種阻礙。
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