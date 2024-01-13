民眾黨氣壓低迷！黃珊珊鼓勵支持者：台灣呈三強鼎立　打破藍綠

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黃珊珊說，今天早上靜下來開始回想這段歷程，從她去年台北市長敗選，在美國度假休息時，看到台灣政論節目說柯文哲要選總統，有名嘴說「看黃珊珊都沒加入民眾黨，都沒幫助柯文哲，怎麼選總統？我氣到買機票回來報到」。
黃珊珊說，柯文哲參選總統是他4年前就許下的心願，柯沒落跑台北市長，做好做滿，卸任後開始才走向全國，若柯是一個吃碗內、看碗外的人，早就可以在台北市長任內到處亂跑，但他沒有。她與柯在北市工作時，柯幾乎每周一到五都沒離開過台北，每件事事必躬親，對台北市真的非常用心，當然市民不見得看得到，但相信只要到過台北的人，都能感受台北進步，但這是不是一定會反應在選票上？有時候不一定。
黃珊珊表示，台灣還是受到很多媒體誤導，每一天政論節目不管哪台，每天都打同一個人，有看過這樣子的台灣媒體環境嗎？而且整整八年；但是柯還是依然奮戰、打出今天這樣的成績，且各位看到身邊都是非常年輕優秀同仁，他們在其他政黨，不會在這麼年輕時就得到這樣的機會，也沒有辦法在重重選戰裡，不用靠樁腳、花錢，就可以參選得到公職機會，民眾黨是台灣一個新生力量，大家都很簡單、跟柯文哲一樣簡單，只是認為對的事情要做、不對的事情不該做，然後要認真做，所以一直認真做了。
黃珊珊說，台灣已經成為三強鼎立的狀態，「我們這股力量會左右台灣的藍綠版圖，而且也會讓藍跟綠都要知道反省，若沒有民眾黨，藍綠只要搞對立、撕裂，不需任何代價就能繼續享有政治利益，要讓他們知道，台灣是需要團結的、台灣是需要共榮的。」
最後，黃珊珊也提到，「我們還有不分區立委、區域立委名單，一步步一起幫他們加油」，民眾黨承諾繼續秉持理性、務實、科學精神，不管在立院問政、地方議會，培養更多年輕人參與公共事務，讓台灣越來越好。
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