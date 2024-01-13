分析／重回國會第一大黨！國民黨現任立委一席都沒掉　成績亮眼

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盤點這次2024年國民黨立委表現，立委席次總共拿下53席（包含無黨籍陳超明），包含3席平地及山地原住民立委，37席的區域立委，不分區立委則有13席，區域立委席次不僅一席都沒掉，還再擒獲15席，如果再獲無黨籍高金素梅支持，就能有54席。
國民黨能在這次選戰中多出15席立委，有賴區域立委大勝，成功搶下的包含台北增1席（李彥秀）、新北增3席（張智倫、廖先翔、葉元之）、桃園增3席（牛煦庭、涂權吉、邱若華）、台中增4席（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）、基隆增1席（林沛祥）、雲林增1席（丁學忠）、台東增1席（黃建賓），南投增1席（游顥）。
不分區立委則有13名當選，包含韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏。
第11屆立法委員將在2月1日就職，同時間也將迎來立法院長選舉，目前國民黨已表態，要共推韓國瑜為立法院長，屆時只要國民黨、民眾黨合作，就能成功將韓國瑜送上主席台，而副院長方面，目前則以民眾黨的黃珊珊呼聲最高。
黨務人士指出，雖然國民黨這次國會並無過半，不過仍拿下52席，以國會總席次113席換算，過半共要57席，只要能從民眾黨立委中，拉攏2至3名立委支持，就能在成功在立院達成過半，更透露「民眾黨立委又不會都聽『雙黃』（黃珊珊、黃國昌）的」。
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