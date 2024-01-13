分析／許淑華強力加持！子弟兵游顥成功搶回立委　南投成藍營天下

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地方藍營幕僚指出，南投縣原就藍大於綠，去年初立委補選，蔡培慧複製民進黨的中二勝選模式，贏在選民對林明溱的負面投票，而非蔡培慧本身實力，遑論這次選舉，還有4年前代表民進黨參選立委的前水里鄉長陳癸佑脫黨參選，南投重演團結的國民黨對抗民進黨局面，綠營拱手讓出江山並不意外。
南投縣第2選區（濁水線）有7鄉鎮市，其中南投市人口數近10萬人，竹山鎮5萬多人、名間鄉3萬多人，共佔總人口數3/4。去年立委補選時，民進黨名間鄉長陳翰立、無黨籍竹山鎮長陳東睦力挺蔡培慧，名間贏2108票、竹山贏2564票，最大票倉南投市則輸1616票。
竹山地區出身的新人游顥，縣議員選舉拿到第一高票，在竹山有議員何勝豐力挺，南投市雖知名度不足，但有許淑華和市長張嘉哲全力固樁，蔡培慧腹背受敵，雖然她努力強化中興新村一帶的問政成績，但絲毫未撼動深藍鐵票區。
此外，將濟貧白米物資貼蔡培慧貼紙的事件在選前爆發，也坐實對手「割稻尾」的指控，加上陳癸佑分票，讓蔡培慧4年來的第4次選舉以落敗收場，民進黨收復南投的美夢曇花一現，在地方缺乏政治明星的前提下，綠營下回要攻克南投的難度將再提高。
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