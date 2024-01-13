全球都在看！台灣大選登BBC首頁：賴清德勝利是對中國的重大拒絕
台灣2024總統及立法委員選舉今（13）日進行投票，投票結果全球關注，多家外媒像是《BBC》、《彭博社》、新加坡《亞洲新聞台》都開啟不斷更新版面，實時同步跟進台灣的開票進度，《BBC》更是將新聞首頁最大篇幅給了台灣大選，稱全球都在關注台灣選舉的結果。
記者倪浩軒/綜合報導
《BBC》從今天早上起就不斷更新報導台灣大選相關新聞，開票後也一直跟進最新進度，在了解民進黨候選人賴清德處於穩定領先後，《BBC》也在不斷更新頁面的標題中特別強調賴清德是北京心中的「麻煩製造者」，並指出賴清德當選意味著民進黨執政進入連續第3個任期，打破了過往紀錄，具有象徵意義，也代表台灣民眾對於中國的重大拒絕。
《BBC》再次指出，台海之間若發生衝突，不僅可能因美國的介入而升級成更危險的事件，也會摧毀全球經濟，對台灣的民主造成嚴重打擊，這也是為何全世界如此重視台灣大選。《BBC》另外提到台灣選舉特殊的熱鬧氛圍，稱街頭巷尾都能看到各類螢幕在更新投票結果，就連計程車司機都在關心。
《NHK》則是在同則新聞報導內不斷更新台灣大選的開票結果，稱如何與中國打交道是這次選戰的關鍵議題之一，選舉結果揭曉後，將會對兩岸關係帶來重大影響。