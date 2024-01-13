恰吉重返國會！王世堅這一路走了16年　喊話質詢砲火會更猛

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被問及前進國會首次送禮要送什麼，王世堅正色回應，現在最重要的是，2月1日上任，就要趕快回應社會的期待，國家社會有太多重要的事情要做，像是國家資源分配、財政改善、經濟發展、司法改革、國防戰力加強都刻不容緩，他也強調，他會把過去在議會問政的火力更加倍，因為中央是更龐大的組織跟體制，一定要有更強的火力才有辦法推動中央層級的部會。
王世堅解釋，過去送禮是給台北市長最好言簡意賅、一針見血的提點，相信這幾位市長也心有戚戚，都知道他在說什麼就可以了，未來他會延續在議會的炮火更加強，也會把禮物更細緻化。
對於本次大選，王世堅認為人民眼睛是雪亮的，保住總統這麼重要的位置，國家的方向絕對不能錯，這是對的，但立委席次上，民進黨確實碰到一些挫折，這是台灣人民給民進黨很好的提醒，也就是說權力稍微有傲慢的時候，人民就會打兩下屁股，但是僅止於打屁股，就是希望策勵民進黨，這也是人民的智慧，民進黨應該引以為戒。
再度回到立院，王世堅坦言，他其實很意外，「16年前的今天，我從立法院被趕了出來，那我又走回立法院，這一條路走了16年，我很榮幸，這16年來沒有被年齡擊敗，而且擁有這麼多好朋友，一直都對我不離不棄」，他也一一點名這些好友們的支持，只是他也笑說，對於沒有被打敗還站起來蠻意外的，有點嚇一跳，但有贏了就好。
至於是否有話對對手游淑慧說，王世堅則表示選前就沒話說了，現在更不會有話說，游是議會同事，選民選議員是監督市長、市府官員，不是監督評論其他議員，這不是選民要他們做的事情，他也不評論游，媒體追問是否會安慰她，王世堅則俏皮回應，覺得游有得到安慰，很意外這次大選促成何志偉跟她的友情。
王世堅也喊話蔣萬安，即使政黨理念不同，政治上有對立，但台北市仍有很多重大市政建設需要中央補助，不是台北市可以單獨負擔，選前就有跟蔣萬安、正副議長相約，當選後第一件事要做的就是安排碰面，大力爭取需要中央協助的部分。
蔣萬安曾喊話王世堅留在議會，期待每一會期都能收到禮物，對此，王世堅笑說，禮物是蔣萬安跟他要的，弦外之音是希望他能留在議會，但他議會不留，禮物照送，將透過議員陳怡君轉送，「蔣市長禮物不會少的，你放心！」
王世堅也提到，他個人對於韓國瑜沒有任何成見，而且韓國瑜也有值得學習的地方，像是口才很好，他常常說韓國瑜是嘴巴先生出來的，口才一流，應該多跟他學習口才。
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