蔡英文：台灣人選擇民進黨繼續執政　朝野更多對話的國會

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蔡英文說，他們為這場選戰付出許多，也提出許多對國家發展寶貴的意見，我要謝謝他們的努力，而這場選舉就是，台灣民主生命力的展現。她也要感謝全體台灣人民，大家再一次共同完成民主社會中，最重要的一場選戰。無論選舉結果如何，「這就是我們共同珍惜的民主生活方式。」
她提到，如同每一次的選舉，這次的選戰裡，凸顯了台灣社會，在一些議題上的分歧，但也有許多共同的關切和看法。並期待在未來，包括她剩下的任期內，以及未來新任的總統，能啟動跟在野政黨、社會各界的各項溝通，讓選舉的結束，成為大家共同面對挑戰、化解分歧的開始。
她謝謝大家8年來不離不棄的支持，今天的台灣，已經成為一個更好的台灣，並強調，經過這場選舉，「我們一起向世界證明，再多的挑戰，再多的壓力，都無法打擊我們對民主的堅定信心，更不會放棄對自由、對家園的熱愛。」
對於這次選舉結果，她說，台灣人民選擇民進黨繼續執政，台灣走向世界的路，身為執政黨，必須要穩健前進，同時讓台灣更加堅韌；而同時，這次選舉，大家也選擇了一個必須有更多朝野對話、合作的國會，這告訴民進黨，有許多過去施政不盡周延，或者社會了解不夠的地方，都需要更盡力去跟社會溝通。
她認為，身為執政黨，未來應該主動地走出去，傾聽、團結，凝聚最大共識，讓國家繼續前進。選舉期間，各種對於國家發展的不同思考，對於各項重大政策的想法和辯論，選舉之後，都可以是執政團隊最珍貴的參考，也可以是朝野共同集思廣益的起點。
蔡英文最後對選民喊話，在場的各位，以及所有的國人同胞，選舉結束就是團結的開始。「今天，無論你把票投給誰，你支持的候選人是否當選，民主台灣都因為你我的決定，再向前邁進一步。」
她說，今天一起在投票所排隊的人，無論投票意向是什麼，都是中華民國台灣這個大家庭的一家人，「團結、團結再團結」，明天過後，大家一起為台灣繼續努力，「因為這是我們生活在一起，共同的家。」
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