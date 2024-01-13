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柯文哲落居第三開始抓戰犯！謝立功：黃珊珊應為敗選辭立委負責

▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／NOWnews資料照）
▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／NOWnews資料照）

記者邱新博／新北報導

2024總統大選仍在持續開票中，但民眾黨總統候選人柯文哲難挽頹勢，落居第三。對此，民眾黨前秘書長謝立功開黨內檢討第一槍，點名柯文哲競選總幹事黃珊珊要為此次總統選舉負最大責任，並呼籲黨內召開「黨務改造委會議」，檢討黨的組織與決策，黃珊珊也應該為敗選辭立委負責。

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謝立功表示，從本次總統票數分佈而言，一黨獨強的局面不復以往，少數總統的權力必較以往式微，台灣人民的力量將更為強大，執政者應該更謙卑，更應考量修法，將總統選舉改為絕對多數制。

他說，民主的真諦就是少數服從多數、多數尊重少數，民主不能偏離法治的軌道，信守承諾，把人民、把國家放在第一順位，這個信念不能喪失，更希望國家新領導者必須把廉恥兩字找回放到字典裏，而輸贏乃兵家之事，懂得檢討改進民主才能進步，各黨領導者必須放大格局，邁向全民參政、全民監督，凡事可攤在太陽底下受檢驗，更期待新的領導者要有智慧，將如何避免兩岸戰爭列為首要。

謝立功說，民眾黨要努力的還很多，他希望儘速召開「黨務改造委會議」檢討黨的組織與決策，痛定思痛，相信2026地方選舉才會有更好的成績。

謝立功也批評黃珊珊，擔任競選總幹事後，就有許多黨內同志抱怨，競選策略過於重視雙北、資源分配不均、個人沒有溫度以及她所主導的藍白合破局，許多支持者非常失望，這些都是應該被檢討的，請黃珊珊給支持者們一個交代，而不是躲在柯文哲的保護傘下，不敢面對問題。

謝立功認為，為了建立責任政治的新政治文化，黃珊珊總幹事是決策者當然必須負責，但直到今天她都完全沒有正面的回應，既然她說總統目標是第一，既然說不分區有11席，現在藍白總統選票加起來遠勝綠，民眾黨是否該自我反省檢討，請問破壞藍白合的人是誰？是否該負責？未達到目標該如何負責？如果都不願意負責，那請問民眾黨不分區立委兩年條款的協議，黃珊珊到底簽了沒，請不要再逃避問題，當然這也將考驗柯文哲的智慧。

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