成功擊敗鄭運鵬　牛煦庭承諾：明天開始認真努力工作

桃園市立委選戰，第一選區國民黨的初生之犢牛煦庭成功擊落民進黨大鳥鄭運鵬，成為新科立委。牛煦庭今（13）日晚間7點，在龜山競選總部自行宣布當選，並祝福對手鄭運鵬，未來能有更好的出路，牛並承諾，從明天開始就要認真努力工作，對鄭運鵬所提出的優質法案，他會全面承受一起來做。
記者李春台／桃園報導
「我們當選了！」牛煦庭興奮大喊。今晚勝選，桃園市副市長王明鉅代表市長張善政前來致賀。牛煦庭表示，這一路以來，感謝大家的相伴相隨，點滴在心頭！對於這次的對手，牛煦庭表示，鄭運鵬委員是一個非常有經驗，非常有能耐和本事的一位政治人物，跟他打仗是非常辛苦的一件事情，他並表示，以鄭的經歷跟才氣，當然也會有非常好的發展。但關鍵是，牛煦庭指出，在這場選舉之中，他選擇一條為黨喉舌的道路，而牛表示自己始終相信，桃園第一選區的鄉親，需要的是一位為民喉舌，為地方爭取建設，跟地方站在一起的民意代表。
牛煦庭謝謝所有的團隊，在這場選舉裡面，做出了清楚的路線跟市場區隔，牛指出，一路以來，靠著大量的演講會、大量的文宣發放以及大量的政見發表，讓大家清楚的了解，投給牛煦庭是投給地方的發展，是協助地方，讓桃園變成一個更好的城市。
牛煦庭最後祝福對手鄭運鵬，希望他以後有好的發展跟出路。對於他個人提出的一些很棒的法案，他表示會全面承受一起來做。最後，牛煦庭說，他神聖而嚴肅的承諾大家，當初提的政見，許下的承諾，他會從明天開始工作，認真努力做一個乾乾淨淨、踏踏實實的候選人。