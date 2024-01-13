高雄立委順利八仙過海　黃捷、李柏毅入列

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第三選區由於民進黨立委劉世芳因個人因素不競選連任，由綠營資深議員李柏毅對上國民黨議員李眉蓁，被視為激戰區且藍營最有機會翻盤的選區，最後李柏毅以些微差距領先當選左楠區立委。高雄市第四選區，現任立委為民進黨的林岱樺，她曾於2012年與2016年兩度以全市最高票當選連任，這次挑戰7連霸；國民黨則由陳若翠跨區參選，根據最新開票結果，林岱樺拿下10萬多票，順利完成7連霸戰績。
第五選區方面，民進黨現任立委李昆澤面對三度挑戰的國民黨議員黃柏霖，順利連任。第六選區部份，現任立委趙天麟因桃色風波黯然退選，民進黨的黃捷空降參選，對上在地深耕多年的國民黨陳美雅，加上喜樂島聯盟的郭倍宏也加入戰局，儘管綠營出現分裂，最終仍由黃捷拿下。
第七選區則由民進黨許智傑挑戰四連霸，對上國民黨的鍾易仲，雖然一度鍾易仲領先，最後許智傑仍以2萬多票順利連任。第八選區是傳統綠營票倉，這次共有4人參選，國民黨「最美發言人」李明璇挑戰綠營老將賴瑞隆，賴瑞隆已突破10萬票，自行宣布當選。
國民黨高雄市黨部表示，面對區域立委席次沒能成功破蛋，尊重人民的選擇，國民黨努力不夠，還要繼續檢討改進才能取得人民的信任與支持。
國民黨高雄市黨部也強調，未來國民黨在高雄依舊會扮演稱職的監督角色，也誠懇呼籲立委當選人，不要成為政府的護衛隊與應聲蟲，為人民監督與發聲，才是民意代表的天職。