2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

于美人嘆「說實話選不上」！勤跑鄉里9個月仍敗選：政黨生鏽了

▲于美人歷經9個月的堅持與拜訪鄉里後仍然敗選，直呼：「政治人物說真實的話選不上，政黨生鏽了！」（圖／記者詹鎰睿報導）
▲于美人歷經9個月的堅持與拜訪鄉里後仍然敗選，直呼：「政治人物說真實的話選不上，政黨生鏽了！」（圖／記者詹鎰睿報導）

記者詹鎰睿／台北報導

台北市第五選區無黨籍立委于美人今（13）日晚間宣布敗選，她不捨地說，投入這麼多的努力、資源與心血，從去年6月積極拜訪鄉里至今，依舊敵不過「有鐵票的政黨」，感嘆大家都不喜歡政治人物說真話，讓政黨生鏽了。

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于美人說，「我有一個很深的感觸，如果任何一個行業都像選舉這樣，投入了這麼多的努力、資源、感情，照道理說我們會越來越好，但台灣選舉好像相反，我們越來越無奈、越來越淺薄，大家都沒有習慣聽真實的話，什麼是真實的話，真實的話是，政治人物說實話，是不會選上，政黨還在依賴鐵票，殊不知就是鐵票，讓政黨生鏽了。」

▲于美人。（圖／記者詹鎰睿報導）
▲于美人大約下午5點多現身競辦，先是和大家致謝，寒暄問暖。（圖／記者詹鎰睿報導）
歷經長達9個月的堅持無黨參選、親自走訪57個里之後仍然敗選，這讓于美人不禁感嘆，「不是我特別勇敢，我只是不想放棄找到鬆動藍綠高牆的方法，粉碎仇恨政治的可能。」

于美人再次抨擊對手鍾小平、吳沛憶，「選舉選到這麼仇恨，尤其在中正萬華區，我真的覺得這是一種倒退，而這樣的人還可以有票，還可以拿高票，我們可能前面的路還很遠，而且我只是想守護我心中的民主，拒絕讓政黨，用民主選舉的方式沒收民主。」

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