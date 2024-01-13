贏過許淑華！徐巧芯勝選謝費鴻泰 強調「會延續選民服務」
2024總統、立委大選於今(13)日進行，台北市第七選區（松山區、信義區）最終由國民黨徐巧芯拿下，而她也在勝選感言中提到，「感謝信義、南松山的費鴻泰委員，新的世代會接好棒子，繼續為選民服務。」而過去松信區一直被視為是激戰選區，徐巧芯勝選後也不忘向對手許淑華喊話，表示「作為一個民意代表，監督政府是天經地義的，不能說民進黨做得不好被監督就是在操作仇恨。」正面回應許淑華稍早的言論。
記者黃禹馨／台北報導
今天晚間七點，徐巧芯在支持者的大聲歡呼下抵達競選總部，除了多次鞠躬感謝選民支持外，徐巧芯也不忘本色演出，繼續對民進黨喊話，要求早日公開高端疫苗的合約。而問及總統選情，徐巧芯也表示，「賴蕭配」當選她會做好監督的責任，不希望像是「中國民國憲法是災難」這樣的說法再次發生。
針對這次投票結果，徐巧芯也順利在南松山區多個傳統綠營鐵票倉奪下多數票，她說：「這些里過去都是由民進黨取得勝利，這次反轉表示綠營支持者也不喜歡民進黨。」
最後，徐巧芯表示，自己從政的目標就是進入國會，並恭喜同黨的王鴻薇、廖先翔勝選，並喊話未來大家會在立法院看到一個年輕且不一樣的國民黨。