2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

嘉義市立委當選人／王美惠連任　票數78,069、得票率50.64%

▲民進黨嘉義市立委候選人王美惠自行宣布連任成功，她以7萬多票勝過國民黨候選人張秀華。（圖／取自王美惠臉書）
▲民進黨嘉義市立委候選人王美惠自行宣布連任成功，她以7萬多票勝過國民黨候選人張秀華。（圖／取自王美惠臉書）

記者江芷稜／綜合報導

一步一腳印、深耕嘉義市19年的民進黨立委候選人王美惠，以騎機車穿梭街頭為民服務聞名，4年前首度競選立委，就創紀錄拿下8萬多票，樹立「王美惠障礙」，顯示其地方基層實力雄厚。這次挑戰連任，面對同樣擔任議員多年的國民黨候選人張秀華，一樣擁有在地力量奧援，兩個女人相當競爭白熱化，最終1號候選人王美惠以78,069票，勝過張秀華的66,822票連任成功，得票率約為50.64%。實際票數依照中選會發布為準。

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▲「老外」王美惠行程繁忙顯少下廚，總是一人外食，在地方以機車代步，對地方美食更是瞭若指掌。（圖／王美惠辦公室提供）
▲「老外」王美惠行程繁忙顯少下廚，總是一人外食，在地方以機車代步，對地方美食更是瞭若指掌。（圖／王美惠辦公室提供）
王美惠今（13）日晚上7時許自行宣布當選，競選總部立刻燃放煙火慶祝，群眾鼓譟、鳴笛聲不絕於耳，恭賀她連任成功，儘管聲音沙啞到說不出話，王美惠仍多次感謝群眾的支持，90度鞠躬向選民們道謝，她事後在臉書發文說「台灣贏了，嘉義贏了。我們再次見證了台灣的民主。」

當議員時騎機車穿梭巷弄為民服務，當上立委後她坐高鐵台北、嘉義兩地跑，不願辜負市民的期待，她表示「這一次競選連任立委，一路走來很艱辛，但想到肩上背負著眾多鄉親的期待，阿惠不怕辛苦。每天阿惠坐高鐵從台北回嘉義，車子停紅綠燈時，就會看到抹黑的看版，不是事實的抹黑，污辱阿惠，我內心非常痛苦，但是，因為阿惠始終相信，腳踏實地為人民做事，才是嘉義人要的民意代表，我不相信，光明戰勝不了黑暗」。

▲王美惠得知當選，向現場支持的民眾鞠躬道謝。（圖／王美惠FB）
▲王美惠得知當選，向現場支持的民眾鞠躬道謝。（圖／王美惠FB）
僅管票數不如上屆，王美惠仍獲得逾5成支持度，她感謝鄉親們用選票決定了嘉義的未來，「謝謝你們信任阿惠，你們的每一張票都是阿惠的責任，阿惠不會改變，未來繼續秉持從政的初衷，繼續為民服務，為台灣奮鬥」，承諾會繼續為嘉義打拚。

🟡嘉義市立委選舉候選人名單

①王美惠（民進黨），自行宣布當選

②簡明廉（男，無黨籍）

③陳玥妗（女／小民參政歐巴桑聯盟）

④林智勲（男／臺灣雙語無法黨）

⑤張秀華（女／國民黨）

⑥蔡松益（男／復康聯盟黨）

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