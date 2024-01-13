中二選區敗選！林靜儀籲：重新調整腳步　重視「握不到手的人」

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林靜儀也對民進黨提出警訊，她指出過去從政者認為握得到手的人，就是選票的基本盤，但現在很多握不到手的人，更可能影響台灣未來走向，這些人看到的資訊和民進黨想傳達的理念，有一定程度落差。這幾年社群媒體蓬勃發展，選民容易厭倦不是壞事，但民進黨該如何堅持理想、兼顧和選民對話，是黨內從政者必須努力檢討的。
林靜儀說，近來約2到5年就有非常大的政治翻轉，地方組織依然是最紮實、不能放掉的部份，但即使每一場造勢都很熱烈，開票結果卻不見得好，民進黨應該重新調整腳步，不能再輕忽這些「握不到手的人」，如何從以往的客廳會走向社群媒體的時代，是民進黨必須儘快思考的問題。
前立委陳柏惟在4年前的立委選舉空降中二，打敗當時立委顏寬恒、跌破眾人眼鏡；接著陳柏惟在2021年10月23日遭罷免成功，成為台灣首位被罷免去職的立委。2022年1月9日立委補選，民進黨林靜儀以88,752票贏了顏寬恒的80,912票，成功為陳柏惟報仇，中二也因選舉結果不斷戲劇性翻盤，成為全國矚目的選區。
林靜儀與顏寬恒如今二度交手，下午4點開票後，湧進林靜儀競總的人並不多，偶爾有群眾到門口喊口號、加油打氣。從4點20分第一通報票電話進來，林靜儀一路輸，下午5點35分她回到競總，聲音沙啞但表情淡定，忙著安慰難過的支持者和幕僚。
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