自己的總統自己選！賴清德：台灣繼續成世界關鍵字　沒讓介選得逞

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賴清德提到，「我們也做到了，沒有讓外部勢力的介選得逞，因為我們相信，自己的總統自己選」，謝謝大家，讓民進黨在執政8年的努力之後，再給了民進黨4年，繼續為大家服務。
賴清德說，他已經接到對手侯友宜、柯文哲打來的祝賀電話，他肯定一下兩位候選人，也恭喜兩位所屬的政黨斬獲國會的席次，同時也要恭喜所有的立法委員當選人，「我們一起寫下了民主的新頁」。
賴清德直言，儘管選戰中難免有意見不合，甚至有衝突，但隨著選舉結束，這一切都已落幕，取而代之的是合作的開始，「我將建立開放政府、公開透明；並推動溝通、協商、參與、合作的政治，團結包容，是國家進步、社會和諧，唯一的道路」，「民主自由的生活方式，是我們共同的信仰；中華民國台灣，是我們共有的認同」。
賴清德笑稱，這是一條漫長而艱辛的路，很抱歉讓大家這麼焦慮、這麼擔心，今天晚上，希望大家可以帶著笑容回家，安心睡個好覺，他也要謝謝沒有投票給他的台灣人民，一直以來對民進黨的鞭策，「你們的意見，我都聽見了」。
面對國會選舉不如預期，賴清德說，這代表民進黨還有很多要改進的地方，人民期待「有能力的政府」，也期待和「有實力的制衡」，民進黨會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩的跨出每一步；人民期待「有能力的政府」，也期待和「有效率的制衡」，會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩的跨出每一步。
賴清德也向軍、公、教、警、消同仁、選務人員表達致謝，他說，這場選戰，民進黨有得也有失，國會選舉不如預期，還是要檢討反省，必須把原因找出來，繼續深耕，「我們並不完美，但我們一定要做最能回應民意的政黨」。
賴清德也向旁邊的蕭美琴表達感謝，「我很抱歉，打亂了你的人生規劃，但我更要感謝你，在關鍵時刻，挺身而出，我很期待在未來4年，和你一起並肩作戰，繼續為了我們深愛的台灣打拚」；他也感謝行政院長陳建仁、前院長蘇貞昌，「我還要衷心謝謝一個人，一個最重要的人，那就是帶領了我們8年的蔡英文總統，我們給她最熱烈的掌聲」。
賴清德提到，蔡英文這8年的努力，對台灣貢獻不必多說，她實現了8年前的承諾，那就是：留給我們一個更好的國家，這也是為什麼，她可以成為台灣歷史上，第一個完成「民主交棒，延續執政」的總統。
賴清德也向對岸喊話，這場選戰，讓世界看到台灣人民對民主的堅持，這樣的聲音，希望對岸也能充分理解，兩岸之間對話交流，才能降低風險，「我們必須用交流取代圍堵，用對話取代對抗，才能和平共榮」，唯有「和平、對等、民主、對話」，才最符合兩岸人民利益，也是雙贏的唯一出路。
「親愛的國人同胞，我要再次感謝，大家共同守護了台灣的民主，守護了自己深愛的國家！」他呼籲，明天開始，讓我們捲起袖子，在各自的崗位上，繼續打拚，他也提醒大家，選戰已經過去了，「身邊的親友，無論支持的是誰，我們都要放下對立，互相擁抱，關心彼此，因為我們，永遠是一家人，民主，是我們的驕傲；讓我們相信民主，相信台灣，相信人民，我們繼續走下去、拚下去！」
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