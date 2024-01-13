2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

分析／區域立委全滅！民眾黨只靠黃珊珊、黃國昌　戰將實力太懸殊

▲黃國昌與黃珊珊之外的不分區立委候選人戰力有落差。（圖／記者吳翊緁攝，2024.01.08）
▲黃國昌與黃珊珊之外的不分區立委候選人戰力有落差。（圖／記者吳翊緁攝，2024.01.08）

記者邱新博／新北報導

2024年總統立委大選結束，民眾黨總統候選人柯文哲屈居第三，立委席次部分，民眾黨不分區立委獲得8席，雖然國會總席次相較於上一屆的5席仍有成長，但對於柯文哲此前喊出的不分區加上區域立委人數要達10席，仍有落差，上一屆5位不分區立委也全滅，其中原因，恐與藍綠自總統選舉到立委選舉邊緣化柯文哲，民眾黨的立委候選人名單知名度、戰力也較不足有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在提名區域立委時，為了避免2022年九合一選舉時，全台提名過多的候選人導致選舉資源無法集中重演，柯文哲當時提出「精兵策略」，並在「藍白合」議題正熱的氣氛下，多數往藍營較為艱困的選區提名，更派前立委蔡壁如到台中迎戰現任立委蔡其昌，藍白合的聲勢一路壯大。

然而，在精兵策略的提名中，仍有些爭議人選，比如桃園的李慕妍、新北蘆洲的李有宜，都是政治素人，也一度引起黨內爭議，在知名度不足的情況下，得票率也不高；綜觀區域立委候選人中，僅有相對有政治經驗的現任陳琬惠、蔡壁如的得票率是仍有一戰的氣勢；甚至本來還要提名日前遭檢調收押的民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇，還好未經過中央委員會同意，否則選舉結果恐怕更加慘烈。

不分區立委部分，拿下360多萬票，跟柯文哲的得票少了約60多萬票，代表柯文哲的總統票，並不能全部轉換到不分區立委票中。而攤開民眾黨不分區立委名單，最為知名的也最有戰力的當屬「雙黃」黃珊珊與黃國昌，其他相較之下知名度就落差許多。

除了雙黃之外，陳昭姿曾突爆料柯文哲答應選上要特赦前總統陳水扁，引發暄然大波；吳春城因為身為戰國策的前執行長，也被時代力量質疑；新住民部分在徐春鶯退出後換上麥玉珍，雖然沒有爭議，但以鞏固新住民選票為主；林國成則在站台時失言，引起女性立委候選人的批評。

總結下來，柯文哲的總統選舉以票數來說，已經可以算是成功的選舉，未來要想的是如何維持這股政治能量，再拚2028；但在立委部分顯示的是黨內人才仍不足，在地方上未有紮根成功的人物，更無法突破新竹以南，在柯文哲、黃國昌、黃珊珊之後，要如何找到可用之兵，成為民眾黨最需要解決的事情。

【決戰2024！最新開票結果，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。】  

更多「2024立委開票」相關新聞。

台南傳選務糾紛！民眾黨監票人員「錄影蒐證」　遭警方帶回

民眾黨凱道選前之夜　徐春鶯、柯美蘭批綠媒抹黑霸凌

2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

2024總統大選不斷更新／賴清德蕭美琴勝選　當選第16屆總統副總統

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選