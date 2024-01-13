分析／區域立委全滅！民眾黨只靠黃珊珊、黃國昌　戰將實力太懸殊

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然而，在精兵策略的提名中，仍有些爭議人選，比如桃園的李慕妍、新北蘆洲的李有宜，都是政治素人，也一度引起黨內爭議，在知名度不足的情況下，得票率也不高；綜觀區域立委候選人中，僅有相對有政治經驗的現任陳琬惠、蔡壁如的得票率是仍有一戰的氣勢；甚至本來還要提名日前遭檢調收押的民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇，還好未經過中央委員會同意，否則選舉結果恐怕更加慘烈。
不分區立委部分，拿下360多萬票，跟柯文哲的得票少了約60多萬票，代表柯文哲的總統票，並不能全部轉換到不分區立委票中。而攤開民眾黨不分區立委名單，最為知名的也最有戰力的當屬「雙黃」黃珊珊與黃國昌，其他相較之下知名度就落差許多。
除了雙黃之外，陳昭姿曾突爆料柯文哲答應選上要特赦前總統陳水扁，引發暄然大波；吳春城因為身為戰國策的前執行長，也被時代力量質疑；新住民部分在徐春鶯退出後換上麥玉珍，雖然沒有爭議，但以鞏固新住民選票為主；林國成則在站台時失言，引起女性立委候選人的批評。
總結下來，柯文哲的總統選舉以票數來說，已經可以算是成功的選舉，未來要想的是如何維持這股政治能量，再拚2028；但在立委部分顯示的是黨內人才仍不足，在地方上未有紮根成功的人物，更無法突破新竹以南，在柯文哲、黃國昌、黃珊珊之後，要如何找到可用之兵，成為民眾黨最需要解決的事情。
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