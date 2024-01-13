2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

宣布敗選！侯友宜二度鞠躬致歉：努力不夠無法完成政黨輪替

▲侯友宜恭喜對手賴蕭配當選。（圖／記者葉志明攝，2024.01.13）
▲侯友宜恭喜對手賴蕭配當選。（圖／記者葉志明攝，2024.01.13）

記者余祥／台北報導

總統大選落幕，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康以及國民黨主席朱立倫晚間抵達板橋第一運動場，侯友宜表示，對於無法完成政黨輪替，他致上12萬分的歉意，是他努力不夠，辜負了大家，他並深深一鞠躬，表達感謝與歉意。

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▲侯友宜向支持者鞠躬致歉、致謝。（圖／記者葉志明攝，2024.01.13）
▲侯友宜向支持者鞠躬致歉、致謝。（圖／記者葉志明攝，2024.01.13）
侯友宜表示，謝謝朱立倫的帶領、各縣市長協助，以及全台走透透的區域立委、不分區立委的全力相助，更感謝支持者，是他辜負了大家。

侯友宜也說，特別感謝趙少康關鍵時刻義無反顧，力挺他，讓他充滿感激；更謝謝前總統馬英九、前副總統連戰、蕭萬長、前主席吳伯雄、立法院前院長王金平拖著老邁身軀，給他的幫助跟鼓勵，這份情意，他永不能忘。

侯友宜說，他最感謝就是競辦執行長金溥聰，在他最困難的時候挺他，金溥聰跟他毫無淵源，但為了國家，金溥聰願意成功不必在他，但失敗願意跟他站在一起，對於這份恩情，他非常感謝。

侯友宜說，民主就是人民作主，好好傾聽人民聲音，繼續向前走，恭喜民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴，期許他們不要辜負人民的期待。

侯友宜表示，選舉過程激烈，但重要的是，各黨派選後面對台灣挑戰要團結、不要分化，他參選目的就是團結，期盼民進黨能打造清廉政府、人民信任的政府。

侯友宜說，他知道大家對於選舉結果都很失望，希望轉化成監督民進黨的力量，不能散，要更堅強、茁壯大步邁進。

對於支持者的支持，侯友宜說，這份情意他會用一輩子守護中華民國回報大家，明天就會捲起袖子上工，不會辜負支持者的加油，他最後再度一鞠躬，感謝大家。

台北市長蔣萬安、國民黨副主席連勝文也到場給侯友宜擁抱與鼓勵，支持者也在台下喊侯友宜加油、四年後再來一次。

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