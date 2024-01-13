宣布敗選！侯友宜二度鞠躬致歉：努力不夠無法完成政黨輪替

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侯友宜也說，特別感謝趙少康關鍵時刻義無反顧，力挺他，讓他充滿感激；更謝謝前總統馬英九、前副總統連戰、蕭萬長、前主席吳伯雄、立法院前院長王金平拖著老邁身軀，給他的幫助跟鼓勵，這份情意，他永不能忘。
侯友宜說，他最感謝就是競辦執行長金溥聰，在他最困難的時候挺他，金溥聰跟他毫無淵源，但為了國家，金溥聰願意成功不必在他，但失敗願意跟他站在一起，對於這份恩情，他非常感謝。
侯友宜說，民主就是人民作主，好好傾聽人民聲音，繼續向前走，恭喜民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴，期許他們不要辜負人民的期待。
侯友宜表示，選舉過程激烈，但重要的是，各黨派選後面對台灣挑戰要團結、不要分化，他參選目的就是團結，期盼民進黨能打造清廉政府、人民信任的政府。
侯友宜說，他知道大家對於選舉結果都很失望，希望轉化成監督民進黨的力量，不能散，要更堅強、茁壯大步邁進。
對於支持者的支持，侯友宜說，這份情意他會用一輩子守護中華民國回報大家，明天就會捲起袖子上工，不會辜負支持者的加油，他最後再度一鞠躬，感謝大家。
台北市長蔣萬安、國民黨副主席連勝文也到場給侯友宜擁抱與鼓勵，支持者也在台下喊侯友宜加油、四年後再來一次。
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