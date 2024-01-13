賴清德破除「八年魔咒」！黨內人士分析背後三大意義

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該人士說，中國毫不掩飾的介選也成為國際媒體關注的焦點，《美聯社》報導指出，中國利用軍事威脅、外交壓力、假新聞和對政客的經濟利誘，採取廣泛的戰略來影響台灣選民，以選出支持統一的候選人。《法新社》也指出，台灣這段選舉期間，抖音上針對民進黨候選人的虛假和誤導性的影音呈倍數增加。
黨政人士指出，本次選舉第二個意義，就是證明國民黨的兩岸政策再次為國人拒絕。新北市長侯友宜去年5月被徵召當下，是當時民調最高的候選人，但自從表態接受前總統馬英九路線的「九二共識」，及配合中國「和戰抉擇論」的論調後，民調持續下滑。而選前3天，馬英九接受外媒專訪時稱，「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」，則是壓垮侯友宜的最後一根稻草，即便侯陣營嘗試撇清與馬英九的想法有所不同，甚至不惜在選前之夜切割馬英九，都無法挽回頹勢。
黨政人士表示，最後一點則是代表總統蔡英文這8年執政獲得國人肯定，去年底的媒體民調顯示，蔡英文總統執政8年施政滿意度有43.5%，可以說是近20年來，卸任前夕獲得國人最高支持度的總統，不像前兩任總統在第二任後期涉入弊案，或是陷入爭議性的議題，再加上她任期內強化國防、總體經濟的成長，以及加入國際民主陣營，讓台灣被世界看見，並維持兩岸現況的穩定，都讓國人願意讓賴清德接續蔡英文路線，讓現有的執政團隊繼續協助治理國家。
而黨政人士也對上述觀察做出提醒，中國的介選愈來愈靈活、細膩，在現有的基礎上持續變化，目的除了試圖控制選舉，也訴求破壞國人對於民主的信心；國民黨的兩岸政策如果依然不變，永遠抱著九二共識，就要有萬年在野的心理準備；雖然蔡英文執政8年成果獲得肯定，但從立委席次看來，也代表國人認為必須要給新政府更多監督，賴清德團隊也必須要花更多心力做政策溝通。
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