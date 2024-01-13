分析／藍軍全壘打！桃園6席立委全上　朱立倫在故鄉展現影響力

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國民黨這次推出3位新人挑戰，分別是第一選區的牛煦庭、第二選區的涂權吉以及第六選區的邱若華。地方人士分析，因為之前新竹市前市長林智堅論文門事件，鄭運鵬選擇支持林智堅，造成自己的誠信也受到影響，最後鄭運鵬代替林智堅披上戰袍，為民進黨參戰市長選戰，但他卻連本命區的蘆竹，票數也輸給了桃園市長張善政，最後輸掉了市長選戰。因此這次立委選戰開打後，他的民調就一直與牛煦庭不相上下維持五五波的纏鬥，最後被牛煦庭翻轉成功。
原本被大家看好的黃世杰，不僅學歷高、年輕且形象清新，一直被看成是民進黨在桃園重點培養的未來市長人選。但黃世杰雖然沿海三區的支持度不錯，但未能深耕第二選區的大票倉楊梅，使得這次選戰中，雖然在新屋、大園、觀音三區勝出，但楊梅失血嚴重，被後來居上的涂權吉趕上。
至於長期經營第六選區的無黨籍趙正宇，上一屆民進黨禮讓他參選，這屆也持續與民進黨友好，競選的策略就是吸納他原本經營的藍營票源，加上民進黨的綠營票，可望繼續連任。但這次議長邱奕勝的姪女邱若華披戰袍上場，雖是新人挑戰，但其實趙正宇對上的是地方人脈厚實，資源強大的議長邱奕勝，雖然拚盡全力，但仍難抵得過邱奕勝的實力。這場選戰，地方人士也普遍認為就是邱奕勝與趙正宇之戰。
國民黨在桃園立委一役打出漂亮的全壘打，對黨主席朱立倫而言，既使輸掉了總統大選，卻在故鄉贏回了3席立委，使得他在承擔總統大選敗選的責任上，肩頭上稍稍的減輕了些許壓力。朱立倫在選前就喊出桃園3席新秀立委上榜與否，是國民黨在國會能否過半的關鍵，雖然總統大選落敗，最後是否能夠失之東隅但收之桑榆，成為大家觀察的重點。
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