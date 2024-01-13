侯友宜宣布敗選無緣政黨輪替！朱立倫辭不辭黨主席？凌濤這樣回應
總統大選落幕，國民黨正副總統候選人侯友宜宣布敗選，坦言對於無法完成政黨輪替，他致上12萬分的歉意。國民黨2024競選發言人凌濤稍早受訪時，被問及國民黨主席朱立倫是否會請辭？凌濤並無正面回應，僅稱國民黨區域立委年輕選將脫穎而出，不分區立委也是史上最佳名單，未來戰場就在國會，還隔空喊話民眾黨不分區立委候選人黃珊珊，「如果2月1日國會龍頭選舉，黃珊珊再跟民進黨合作，就證實她根本就是民進黨小綠。」
記者林怡昕／台北報導
凌濤在侯友宜發表敗選感言後受訪，被問及朱立倫是否會負起政治責任請辭？凌濤説，整體趨勢就是民眾黨假民調害慘藍白合，在野力量有6成民意希望政黨輪替，真正破壞藍白合的就是黃珊珊。
凌濤提及，感謝謝台灣人民給國民黨改革機會，國民黨很多區域立委年輕選將脫穎而出，不分區立委也是史上最佳名單，直言未來戰場就在國會，希望國民黨改革戰力集中在國會，監督、檢驗民進黨。
對於是否會在國會與民眾黨合作？凌濤強調，希望2月1日國會龍頭選舉，不分區立委第一名龍頭韓國瑜能帶領在野力量，嚴格監督民進黨荒腔走板執政，直言「2月1日黃珊珊如果再跟民進黨合作，就證實她根本就是民進黨小綠，就是在野力量合作從中作梗」。