2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

侯友宜宣布敗選無緣政黨輪替！朱立倫辭不辭黨主席？凌濤這樣回應

▲國民黨2024競選發言人凌濤說，國民黨在區域立委大有斬獲。（圖／記者林怡昕攝，2024.01.13）
▲國民黨2024競選發言人凌濤說，國民黨在區域立委大有斬獲。（圖／記者林怡昕攝，2024.01.13）

記者林怡昕／台北報導

總統大選落幕，國民黨正副總統候選人侯友宜宣布敗選，坦言對於無法完成政黨輪替，他致上12萬分的歉意。國民黨2024競選發言人凌濤稍早受訪時，被問及國民黨主席朱立倫是否會請辭？凌濤並無正面回應，僅稱國民黨區域立委年輕選將脫穎而出，不分區立委也是史上最佳名單，未來戰場就在國會，還隔空喊話民眾黨不分區立委候選人黃珊珊，「如果2月1日國會龍頭選舉，黃珊珊再跟民進黨合作，就證實她根本就是民進黨小綠。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤在侯友宜發表敗選感言後受訪，被問及朱立倫是否會負起政治責任請辭？凌濤説，整體趨勢就是民眾黨假民調害慘藍白合，在野力量有6成民意希望政黨輪替，真正破壞藍白合的就是黃珊珊。

凌濤提及，感謝謝台灣人民給國民黨改革機會，國民黨很多區域立委年輕選將脫穎而出，不分區立委也是史上最佳名單，直言未來戰場就在國會，希望國民黨改革戰力集中在國會，監督、檢驗民進黨。

對於是否會在國會與民眾黨合作？凌濤強調，希望2月1日國會龍頭選舉，不分區立委第一名龍頭韓國瑜能帶領在野力量，嚴格監督民進黨荒腔走板執政，直言「2月1日黃珊珊如果再跟民進黨合作，就證實她根本就是民進黨小綠，就是在野力量合作從中作梗」。

【決戰2024！最新開票結果，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。】  

更多「2024總統開票」相關新聞。

2024立委開票不斷更新／王世堅自行宣布當選！累計綠36席、藍33席

2024總統大選開票不斷更新／賴清德552萬票領先　侯、柯宣布敗選

宣布敗選！侯友宜二度鞠躬致歉：努力不夠無法完成政黨輪替

直播／決戰2024勝負分曉！侯友宜上台發表感言

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選