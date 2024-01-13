民進黨勝選有三大意義！賴清德：代表國家會繼續走在正確的路上
2024大選選戰結果底定，民進黨總統候選人賴清德、副手蕭美琴贏得最終勝利，並於晚間8時許現身國際記者會致詞，賴首先感謝台灣人民共同寫下了民主新頁，並向世界展現對民主體制的珍惜，作為大選年最受矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利，背後意義首先是台灣告訴全世界，在民主和威權之間選擇站在民主這一邊；其次台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入，「自己的總統自己選」；最後則是賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。
記者陳威叡／台北報導
賴清德表示，中華民國第16任總統副總統以及第11屆立法委員選舉，已經順利在今天完成。感謝台灣人民共同寫下了民主的新頁，並向世界展現了，對民主體制的珍惜，這是永不放棄的堅持。他要感謝兩位對手，所展現的民主風度，剛剛也分別接受了兩人恭賀的電話；自己也恭喜他們所領導的政黨，在國會席次中的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。
賴清德說，作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利，這場勝利，有三個重大的意義，首先是台灣告訴全世界，在民主和威權之間，選擇站在民主這一邊。中華民國台灣，會繼續和國際民主盟友並肩同行；其次，台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入，「因為我們相信，自己的總統自己選」；第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。
賴清德說，感謝總統蔡英文和執政團隊的夥伴們，8年來盡心盡力，為台灣的改革與建設，打下了深厚的基礎，未來將在這個基礎上加倍努力，讓國家穩健前行，讓人民過好日子。