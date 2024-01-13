未來新國會朝小野大　賴清德：台灣必須走向溝通合作、參與合作

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賴清德說，面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，首先會深入研議兩位對手的政見和主張，只要是福國利民、符合國家發展需要的，都會納入施政方針；第二，未來的人事佈局，會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力。
第三，未來的施政，各黨派有共識的議題會優先處理。還沒有共識也沒有急迫性的，要擱置爭議、持續溝通；第四，亟待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，將建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。
賴清德表示，維持台海的和平穩定，是自己擔任總統的重要使命，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心。
最後賴清德要再次感謝台灣人民，選擇了賴蕭配，他深感榮幸，也必定全力以赴，不辜負所託。選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情，應該要到此為止。2千300萬人民，都是一家人，「讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前走。」
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