澎湖立委楊曜24,669票順利當選連任 吳政杰雖敗猶榮
第11屆澎湖選區立法委員選舉，於13日下午4時截止投票，並由投開票所逕行開票作業，結果挑戰4連霸的民進黨籍立委楊曜得到24,669票順利當選，第一次參與大選區選舉的國民黨籍議員吳政杰，雖然臨危授命也拿到20,226票，而無黨籍陳慧娟獨立參選獲得3,525票。
記者張茂雄／澎湖報導
澎湖縣選委會表示，第16任總統副總統及澎湖縣總統副總統選舉人數92,642人，發出票數49,750張，投票率53.7％，1號柯文哲/吳欣盈(12,202票)、2號賴清德/蕭美琴(19,023票)、3號侯友宜/趙少康(18,052票)。澎湖選區立法委員選舉人數91,346人，發出票數49,223張，投票率53.89％，1號楊曜(24,669票)、2號吳政杰(20,226票)、3號陳慧娟(3,525票)。
澎縣選委會將於1月19日前公告立委當選人名單，並在1月25日前發給當選證書。這次澎湖5鄉1市投開票作業順利，計票中心在下午4時起開始接受各鄉市選務作業中心傳送投開票所的結果，並將各候選人的得票情形及開票結果作發佈及提供相關書面資料。
代理主委鄭明源表示，對於選舉結果順利出爐，感謝所有參與選務作業的所有工作人員，從前置作業到開票完成，認真配合協助本次大選作業，讓投開票過程順利進行，亦無破壞秩序等情況發生；他也恭喜楊曜連任第11屆澎湖區立法委員。