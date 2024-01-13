士林大同是難越高山！游淑慧敗選：明天一樣會勇敢

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游淑慧提到，她常開玩笑「選舉就像感情，不是我全力去愛一個人，那個人就會同樣愛我。」但這不是她不够好，也不是對方有問題，就只是選擇和感覺。
游淑慧表示，這次接受徵召到北市最艱困的選區，「許多人說我很勇敢，我笑說：我不是勇敢，只是沒什麼好怕的。總有困難的選區，總不可能到處都好選」。
游淑慧指出，對國民黨而言，士林大同一直是個難以逾越的高山，所以很多優秀的人才，總會望高山而止步，但她想，任何事都要勇敢踏出第一步，而且士林大同鄉親的熱情與包容，出乎她的意料之外，八個月的相處，「很多人把我當做自己的女兒、家人」。
游淑慧說，這個選區，是台北市最綠的選區，但也是最老的城區，很多老舊社區、狹小巷弄、長輩，所以大家渴望著社區更新、建築改建、長輩照護，於是她提出爭取住三容積調高至300％，提高土地利用價值，能加速都更，這些想法很多基層和里長給予肯定，她也提出放寬外籍家庭幫傭申請資格，未來這些議題還是會持續關注和努力。
游淑慧也說，當她看到路上對我揮手的朋友長輩越來越來多時，還是覺得很開心，她告訴團隊和志工，「沒有成功，不是我們努力不夠，我們已經盡了120%的努力，這是選民的選擇，這就是民主選舉，盡人事、聽民意。
謝謝每一位支持我、給我鼓勵的好朋友。」
文末游淑慧提到，聖經說萬事互相效力，「我相信每一段的經歷，都會讓我有所成長。游淑慧不怕自己挫折，但卻怕不知如何安慰失望難過的你們，所以拜託所有支持者不要難過和惋惜。明天，我一樣會勇敢。」
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