2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

侯友宜敗選！朱立倫遺憾「無法團結在野力量」　曝藍營立委奪52席

▲國民黨主席朱立倫稍早在臉書發聲，他指出，大家用盡每一分力，但很可惜只差一哩路，遺憾無法團結所有在野力量，實踐政黨輪替，同時他也透露國民黨立委贏得53席，這是重大付託。（圖／翻攝朱立倫臉書）
▲國民黨主席朱立倫稍早在臉書發聲，他指出，大家用盡每一分力，但很可惜只差一哩路，遺憾無法團結所有在野力量，實踐政黨輪替，同時他也透露國民黨立委贏得53席，這是重大付託。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者孫唯容／綜合報導

今（13）日2024大選最終決戰，民進黨賴蕭配成功守住綠色執政，打破8年政黨輪替的循環；國民黨主席朱立倫稍早在臉書發聲，他指出，大家用盡每一分力，但很可惜只差一哩路，遺憾無法團結所有在野力量，實踐政黨輪替，同時他也透露國民黨立委贏得53席，這是重大付託，未來會發揮最強戰力監督執政當局。

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朱立倫說，國民黨必須為了台灣人民持續改革，2024總統暨立委選舉結果出爐，這次為了讓中華民國能夠撥亂反正，台灣人民安居樂業，大家用盡了每一分力，很可惜，只差一哩路，很遺憾我們無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替，民進黨過去八年執政一人獨裁，製造對立，在今天確實有高達六成的民意站出來否定他。

朱立倫表示，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，不過本黨在立法委員選舉中蠃得53席（實際應為52席），重新成為國會第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託，未來國民黨所有的立法委員一定會發揮最強的專業、最大的戰力監督執政當局。

朱立倫也強調，民進黨過去種種陰暗腐敗的作為，從現在開始國民黨會強力檢驗，把每一件都攤在陽光下，「國民黨要持續改革，我們要深自反省，改革的道路不能停下，國民黨變更好，台灣才能有希望。」

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