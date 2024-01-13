高雄選舉開紅盤　陳其邁：謙虛傾聽新民意持續為高雄打拚

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陳其邁指出，這一次的國會席次，民進黨沒有過半，這也代表民進黨還有很多做得不夠好、還要更努力的地方。要深自檢討，更謙虛、也要推動更多福國利民的法案。更重要的，高雄八席立委也會跟他共同努力，在立法院不管是法案的審查、預算的審查，讓高雄能夠大建設、大發展，讓市民朋友有共同的願景，讓高雄成為世界的高雄。
陳其邁也感動地說，這一路走來，高雄八席的立委候選人可以說非常的辛苦、選舉非常的困難艱鉅，但優秀的同志關關難過關關過。尤其李柏毅，在左楠區這一席是最艱困的選區，我們跨選區的委員都即刻救援，守住艱困一席。
他也謝謝黃捷臨危授命，獲得市民朋友支持，順利過關。還有李昆澤阿伯，非常認真做，大家給認真會做事的阿伯最溫暖的肯定，要非常感謝他！這一位我高中同學許智傑，選舉我常常唸他，對他比較不好意思，鳳山也面臨非常大的挑戰，最後他還是以他的服務、他的表現，獲得鳳山市民共同的支持。
他也要特別感謝邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等委員，即便民調過程一直領先，他們也沒有掉以輕心，讓賴清德、蕭美琴的選票，高雄市已經領先32萬票。
陳其邁認為，面對新的民意，他還是一句話，他們會更謙虛、更謙虛地傾聽民意。不管是市政的推動，還是國會推動福國利民的法案，相信民進黨八席立委，我們會更努力、再努力。