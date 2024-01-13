柯文哲得票率墊底敗選！柯媽媽現身質疑「很奇怪」：為何票那麼少
2024總統、立委大選今（13）日投票，最終由民進黨候選人賴清德、蕭美琴確定勝選，而選前聲勢看漲的民眾黨總統候選人柯文哲得票數墊底，位居老三；晚間7時許，柯媽媽在新竹現身接受媒體訪問，她感嘆「不曉得柯文哲的票數為何會那麼少，覺得相當奇怪。」
記者孫唯容／綜合報導
柯文哲稍早攜副手吳欣盈、競選總幹事黃珊珊等人，上台發布敗選感言。柯文哲直言，這是台灣第一次在藍綠夾殺之下，撐出三黨鼎立的全新局面，這代表台灣真的需要藍綠之外的聲音，這個聲音會成為國家方向的關鍵力量。在民主政治中，在野是監督的力量，是政治的良心，也是人民可以信賴的重要力量。
柯文哲也向支持者喊話，「請你們不要放棄，因為我不會放棄，台灣民眾黨也不會放棄。」並強調自己會在下一個四年會贏得更多的認同，團結更多的力量，下一次，一定可以執政，一定可以贏回這個國家。
不過，不過不僅是柯文哲並未順利當選，以無黨籍參選的柯文哲妹妹柯美蘭，在新竹市立委選舉也敗給國民黨鄭正鈐，兩人的母親柯媽媽晚間7時許在新竹現身，她表示，選戰期間看到兒子在各地都有許多人全力支持他，但最終的票數卻那麼少，讓自己覺得相當奇怪。