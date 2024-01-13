分析／操作韓國瑜牌無效！綠委狂洩10席　賴清德面臨朝小野大困境

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綜觀民進黨本次提名人選，賴清德喊出「民主大聯盟」跨世代、跨領域與跨黨派原則覓才，最終有7人相繼退選，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷。此外總統蔡英文上屆拿下817萬，各區情況多半是總統票數高於立委票數，此次大選民進黨局勢逆風，綜觀賴清德民調，天花板就是4成，意味著只拿到民進黨支持者的選票不會贏，除了同溫層還中間選民與民眾黨、淺藍票，拓展異溫層才能取勝，讓許多現任立委在激戰區中落馬。
而另方面，部分現任立委面臨泛綠分裂情況，港湖區高嘉瑜與台灣基進吳欣岱雙姝對決，直接將國民黨李彥秀送進國會；南投縣第2選區立委蔡培慧除面臨國民黨游顥挑戰外，另遭水里鄉前鄉長陳癸佑退脫黨參選，因而痛失立委席次。新北從9席縮減至6席、桃園2席與友軍趙正宇全軍覆沒、台中慘掉4席，另台東縣也在三咖督中落敗。
賴清德本次造勢場合也多次強調，擔憂服貿會回來、陸生會來台與中共介選，另強調韓國瑜擔任立法院長，帶著縣市長赴中聯辦、國台辦怎麼辦？大打「抗中保台」盼激起國人共鳴，試圖重演危機動員，但顯見綠營神主牌失靈，且韓國瑜遭罷免卸任百里侯後仇恨值大減，操作議題也不如預期。
在選戰情勢成為三咖督之後，賴清德雖最終贏得勝利，但輔選小雞效果有限，綠委慘掉10席，在獲悉勝選後發表談話時，面臨朝小野大的窘境，率先向在野黨遞出橄欖枝，認為台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，並拋出四主張，願尋求社會最大公約數，可想而知的是，向來個性強勢的賴清德，新科總統的首要課題是「學會妥協」。
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