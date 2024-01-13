工總理事長苗豐強慶賀賴蕭 喊話停止內耗！實實在在解決問題
2024總統大選最終決戰結果出爐，現任副總統、民進黨籍賴清德正式召開國際記者會宣布勝選！接棒蔡英文總統延續民進黨執政，而這也是民進黨在總統大選中的三連勝。而工商界也紛紛發聲，工總理事長苗豐強今（13）日慶賀賴蕭兩人，他說這當中每一票都代表人民的信託與期待，希望能停止內耗，實實在在解決問題。
記者許家禎／台北報導
民進黨籍正副總統候選人賴清德與蕭美琴贏得勝選，工商界紛紛表態，工商協進會理事長吳東亮除了祝賀賴清德與蕭美琴，也恭喜所有的立法委員當選人競選成功。他說，如何妥善處理兩岸關係是擺在眼前的議題，希望恢復兩岸對話掌握新契機，並傾聽工商界聲音，強調團結是台灣繼續向前行的關鍵密碼。
而工總理事長苗豐強也對外表示，我國在政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰，包括「全球化」到「集團化、碎裂化」，也有貿易戰、金融戰、科技戰，相關地緣政治衝突不斷，也讓供應鏈風險不斷升高，且全球將邁向高通膨、高利率、高債務、高成本、低成長的「四高一低」時代。
苗豐強認為，雖然上述問題新政府可能無法一時半會兒可以解決，但仍然期盼新政府能實實在在、不急功近利地面對產業經營困境，協助產業解決問題，同時希望大家選舉過後能放下激情，選後應盡速尋求共識、建立信任、停止內耗，期待台灣有更美好的明天。