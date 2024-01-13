侯友宜敗選「後方正妹」哭成淚人兒！眾一見戀愛了 超狂身分曝光
2024總統大選今（13）晚落幕，民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴宣布勝選，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康得票數則位居第二名，稍早宣布敗選。侯友宜在台上向選民鞠躬道歉，現場氣氛感傷，但眼尖的網友發現，有名甜美正妹站在侯友宜後方默默哭泣，讓眾人瘋狂洗版問「後面的女生是誰？」、「長得好像郭雪芙」，而該名正妹真實身分就是國民黨發言人楊智伃，年僅27歲，是國民黨最年輕的發言人。
記者賴禹妡／綜合報導
侯友宜稍早宣布敗選，他在台上鞠躬道歉與感謝，表示對於無法完成政黨輪替，他致上12萬分的歉意，是他努力不夠，辜負了大家。不過，侯友宜致詞時，後方一位留有大波浪捲髮的甜美正妹，數度低頭哭泣，還拿出衛生紙擦拭淚水，對此次選舉結果難過的心情表露無遺。
PTT網友見狀，全歪樓洗版狂問，「侯友宜後面的女生是誰？」、「哭得淚眼汪汪，看了好心疼」、「長得好像郭雪芙」、「超正，我也想神」。美貌在網路上掀起一片熱議，讓許多網友敲碗該名正妹的背景來歷。
事實上，該名正妹就是國民黨發言人「楊智伃」，暱稱為「仔仔」，27歲的楊智伃是國民黨最年輕的發言人，世新大學新聞系畢業後，2019年跟著當時卸任新北市長的朱立倫投入2020年國民黨大選初選，2021年朱立倫接任國民黨主席後，楊智伃也開始接觸黨務工作，負責新媒體事務、發言工作，更主持多場記者會跟大型活動，年輕又美麗又有活力的她，成為國民黨每場活動的最大亮點。
從朱立倫選舉幕僚、到國民黨副發言人、再到國民黨發言人，楊智伃從幕後走向幕前，在這次選戰過程中，她也屢屢在造勢活動中接下主持棒，同時主持國慶酒會，更召開多場議題攻防的記者會。楊智伃穩健的台風跟超齡表現，都讓許多人刮目相看，更因為亮眼的外型和青春有活力，讓她成為選戰另類新嬌點。