2024立委名單超狂！「韓國瑜+王世堅+黃國昌」戰神集結 PTT嗨爆
2024總統立委大選開票結果出爐，今年不少人連任失利，但也有人崛起。其中就有許多選民看了當選名單之後嗨到不行，表示藍綠白各路戰神全部到齊，包括國民黨韓國瑜、謝龍介、徐巧芯；民進黨有范雲、黃捷、王定宇、王世堅、邱議瑩；民眾黨則有黃珊珊、黃國昌等，讓不少人認為未來立院絕對相當精彩，直呼「這個名單真的太狂了」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出：「這次立法院真的是各路戰神聚齊.......」細數了這次立委的當選名單，民進黨有王世堅、范雲、王定宇、邱議瑩、黃捷、沈伯洋等；國民黨則有韓國瑜、謝龍介、徐巧芯、王鴻薇等人；民眾黨這次則有戰神黃國昌、黃珊珊等人。讓他笑稱「一堆戰神齊聚立法院，相信接下來的立法院會很熱鬧，大家有開始期待立法院大亂鬥了嗎？」
貼文曝光，不少網友紛紛回應：「賴清德表示..........」、「真的是黃金陣容耶，太狂了」、「一定比八點黨還要好看，想看王世堅大戰黃國昌」、「全明星陣容實在太誇張了，三黨不過半超爽！互相制衡啦」、「恰吉初登場大戰韓國瑜啦！好猛」、「真的很多都是明星等級的政治人物耶！期待以後怎麼推動政策」。
除了幾位戰神之外，還有幾位也特別被點名：「你是不是忘記台南的陳亭妃！她也超強喔」、「顏寬恒雪恥成功了啊！同樣也是超大咖」、「陳玉珍跟馬文君也都還在啊，立法院真的會精彩到不行」。
而對於這次國會選舉不如預期，賴清德也表示，這場選舉，民進黨有得也有失，國會的選舉不如預期還是要檢討反省，要把原因找出來，繼續深耕，「我們並不完美，但我們一定要做最能回應民意的政黨！」也允諾會成立公開透明的政府，人事佈局將會以「民主大聯盟」的模式進行，讓不少支持者相當的期待。