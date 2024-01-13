賴蕭配當選總統　黨內曝勝選三意義「中國介選失敗」

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賴清德提到，這場勝利，有三個重大的意義，第一，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，台灣選擇站在民主這一邊，中華民國台灣，會繼續和國際民主盟友並肩同行；第二個意義，台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入，「因為我們相信，自己的總統自己選」；第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。
對此，黨內人士指出，今日是全世界最為關注、並且由國際認證是至關重要的一場選舉，關乎到全世界的和平與穩定，台灣人民在這次選舉中，選擇了民主、自由、和平，並向親中政黨投下反對票。
黨內人士分析，此次選戰有三項意義，包含，第一，向國際宣示，這場選舉結果證明了中國介選的失敗，而是台灣的勝利、民主的勝利、確保維持現狀的勝利。
第二個對台灣內部意義，黨內人士說，台灣人對具親中風險的候選人投下反對票，國民黨兩岸政策有問題，若不調整將永遠成為在野黨。
黨內人士說，第三意義是，未來民主大聯盟：民進黨會團結各種聲音，但在某些領域絕對不能妥協，從此時開始各政黨對內競爭，對外團結一致。
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