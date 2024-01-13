柯文哲第三名敗選！眾驚覺「凱道勝選魔咒」破滅了　16年紀錄曝光

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自2008年起，每年總統大選的選前之夜，在總統府前的凱道路權就成兵家必爭之地，包含2008年馬蕭配、2012年馬吳配、2016年英仁配與2020年英德配，4屆大選，最終都由在凱道造勢的組合勝選，也讓「得凱道者得天下」的說法不脛而走。
📍「選前之夜」凱道勝選魔咒破滅
2008年3月21日選前之夜，國民黨提名的馬英九、蕭萬長在凱道舉辦造勢，最終以7,659,014票、得票率58.45%順利當選。
2012年1月13日選前之夜，國民黨提名的馬英九、吳敦義在凱道舉辦造勢，最終獲得6,891,139票、得票率51.6%順利連任。
2016年1月15日選前之夜，民進黨提名的蔡英文、陳建仁在凱道舉辦造勢，最終獲得6,894,744票，以56.12%的得票率當選。
2020年1月10日選前之夜，民進黨提名的蔡英文、賴清德在凱道舉辦造勢，最終獲得8,170,231票，以57.13%得票率順利連任。
2024年1月12日選前之夜，民眾黨提名的柯文哲、吳欣盈在凱道舉辦造勢，最終獲得3,690,466票，得票率26.46%，位居第三名落選。
本次開票結果出爐後，也讓連續16年的凱道勝選魔咒宣告終結，這也讓PTT鄉民不禁好奇，「昨天晚上看到凱道空拍圖真的超級震撼，柯P自動自發沒遊覽車，真的覺得坐二搶第一啊，開票結果卻是這樣，昨天到底在嗨什麼？」
不少網友看完則紛紛搖頭：「投票人數和熱衷表態熱衷造勢根本兩回事」、「四年前韓國瑜造勢也是場場爆滿阿，結果呢」、「至少凱道之夜，給了我一個好夢」、「事實就是造勢對選舉結果影響不大」。
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