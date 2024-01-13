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柯文哲第三名敗選！眾驚覺「凱道勝選魔咒」破滅了　16年紀錄曝光

▲選前之夜搶到凱道的民眾黨籍候選人柯文哲得票數369萬466，得票率26.46%，位居第三名敗選。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）
▲選前之夜搶到凱道的民眾黨籍候選人柯文哲得票數369萬466，得票率26.46%，位居第三名敗選。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）

記者潘毅／綜合報導

2024總統大選今（13）日最終結果出爐，由民進黨籍賴清德與搭檔蕭美琴當選中華民國第16屆總統副總統。選前之夜搶到凱道的民眾黨籍候選人柯文哲，則位居第三，更有鄉民驚覺「凱道勝選魔咒」破滅了，而過去16年勝選的紀錄也曝光。

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▲民眾黨籍候選人柯文哲在選前之夜搶到凱道。（圖／取自台灣民眾黨臉書）
▲民眾黨籍候選人柯文哲在選前之夜搶到凱道。（圖／取自台灣民眾黨臉書）
據中選會選舉網站統計資料顯示，在全國總計17,795個投票所已全部開票完畢，賴清德獲得5,586,019票，得票率40.05%；國民黨籍候選人侯友宜獲得4,671,021票，得票率33.49%居次；民眾黨籍候選人柯文哲3,690,466票，得票率26.46%。根據中選會統計，這次總統副總統選舉全國選舉人人數共1954萬8531人。

▲民眾黨凱道選前之夜，柯粉舉布條嗆民進黨北市黨部主委張茂楠「屁股說」。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.12）
▲民眾黨凱道選前之夜，柯粉舉布條嗆民進黨北市黨部主委張茂楠「屁股說」。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.12）
自2008年起，每年總統大選的選前之夜，在總統府前的凱道路權就成兵家必爭之地，包含2008年馬蕭配、2012年馬吳配、2016年英仁配與2020年英德配，4屆大選，最終都由在凱道造勢的組合勝選，也讓「得凱道者得天下」的說法不脛而走。

📍「選前之夜」凱道勝選魔咒破滅

2008年3月21日選前之夜，國民黨提名的馬英九、蕭萬長在凱道舉辦造勢，最終以7,659,014票、得票率58.45%順利當選。

2012年1月13日選前之夜，國民黨提名的馬英九、吳敦義在凱道舉辦造勢，最終獲得6,891,139票、得票率51.6%順利連任。

2016年1月15日選前之夜，民進黨提名的蔡英文、陳建仁在凱道舉辦造勢，最終獲得6,894,744票，以56.12%的得票率當選。

2020年1月10日選前之夜，民進黨提名的蔡英文、賴清德在凱道舉辦造勢，最終獲得8,170,231票，以57.13%得票率順利連任。

2024年1月12日選前之夜，民眾黨提名的柯文哲、吳欣盈在凱道舉辦造勢，最終獲得3,690,466票，得票率26.46%，位居第三名落選。

本次開票結果出爐後，也讓連續16年的凱道勝選魔咒宣告終結，這也讓PTT鄉民不禁好奇，「昨天晚上看到凱道空拍圖真的超級震撼，柯P自動自發沒遊覽車，真的覺得坐二搶第一啊，開票結果卻是這樣，昨天到底在嗨什麼？」

▲民眾黨選前之夜，超過30萬人參加。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨選前之夜，超過30萬人參加，最終開票結果卻是兩樣情。（圖／民眾黨提供）
不少網友看完則紛紛搖頭：「投票人數和熱衷表態熱衷造勢根本兩回事」、「四年前韓國瑜造勢也是場場爆滿阿，結果呢」、「至少凱道之夜，給了我一個好夢」、「事實就是造勢對選舉結果影響不大」。

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