柯文哲敗選「預告民眾黨4年後再戰」！眾揭2關鍵：絕對還有希望
2024總統大選今（13）日圓滿落幕，民眾黨總統候選人柯文哲晚間宣布敗選，並向支持者喊話，下一次一定會把國家贏回來，4年後請繼續投給他。對此，就有PTT鄉民以「民眾黨2028還有希望嗎？」為題分析，並點出2大關鍵，斷言：「絕對還有希望！」
記者賴禹妡／綜合報導
柯文哲強調，只要繼續努力下去，下一個四年會贏得更多的認同，團結更多的力量。下一次，一定可以執政，一定可以贏回這個國家，並喊話「四年後，我相信我們會像今天一樣，自信地把票投給柯文哲，把票投給台灣民眾黨」。
對此，有網友在PTT發文「民眾黨2028還有希望嗎？」在文章開頭就直言「絕對還有希望！」原PO分析有2大關鍵，第一就是「藍綠選票結構老人化」，選前從空戰看、從民調看、甚至從結果看，年輕人大部分都支持民眾黨，因此這部分夾殺了許多專吃年輕人票的廣義偏藍偏綠的區域立委。
原PO表示，未來藍綠要推新人，搶攻年輕選票，「成功率其實不如推老屁股，穩穩吃老年人死忠票就好」。從新竹市選票結構來看，幾乎可以說是藍綠白三強鼎立，只要民眾黨持續佔據年輕人，等十年多後的反曲點，台灣整體大概就能進入新竹市狀態，「民眾黨真正的契機是那個時候」。
原PO提到第2個關鍵，就是「立院的關鍵少數」，民眾黨這次立委當選名單共占8席，比上屆增加3席，也更具有戰力，未來三黨不過半，「綠的要推可能要找白的合作，藍的要推可能要找白的合作，這個時候白的會有所表現，選民會看得到」。