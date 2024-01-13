2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

2024大選政黨票出爐！「2政黨起風」強到封神　時代力量跌落神壇

▲2024總統立委大選今（13）日順利圓滿落幕，民進黨在政黨票以及總統選票都是得票數最高。（圖／記者康仲誠攝，2024.01.13）
▲2024總統立委大選今（13）日順利圓滿落幕，民進黨在政黨票以及總統選票都是得票數最高。（圖／記者康仲誠攝，2024.01.13）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統立委大選今（13）日順利圓滿落幕，其中在「不分區立委席次」是按照政黨票比例分配，中選會也在全台投開票所開完票之後，在官網上面更新數據，雖然表面上得票率最高的是民進黨，但是在選民心中，認為「民眾黨」以及「小民參政歐巴桑聯盟」兩黨才是這次2024總統大選政黨票的「大黑馬」！

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根據中選會稍早公布的投票結果，政黨票當中，民進黨、國民黨、民眾黨得票率均超過5%，可以獲得分配不分區席次，民進黨獲得498萬1060票，得票率36.16%；國民黨獲476萬4293票，得票率34.58%；民眾黨獲得304萬334票，得票率22.07%。

▲賴清德當選總統，蔡英文交棒成功。（圖／賴競辦提供）
▲賴清德當選總統，蔡英文交棒成功，民進黨在政黨票當中也是第一名。（圖／賴競辦提供）
而未達到5%的政黨，從第四名到最後，依序為時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進、親民黨、台灣雙語無法黨、台灣團結聯盟、新黨、司法改革黨、制度救世島、中華統一促進黨、人民最大黨、台灣維新。

結果曝光之後，除了立委名單備受討論之外，有不少網友紛紛回應「民眾黨太扯....竟然有22%，成長率是全部政黨最強的」、「民眾黨選票跟得票率直接翻倍，把小黨的票全部都吸了，超級誇張」、「民眾黨整個衝高了，才4年有這個成績，真的有夠強」、「民眾黨上屆才11%，這屆翻倍超有潛力」；「歐巴桑聯盟才是最頂的好嗎，直接變成第五大黨，贏過基進黨耶」、「歐巴桑聯盟大黑馬！超級神」。

▲（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）
▲民眾黨這次2024總統大選政黨票拿下304萬票，得票率22.07％，比上屆總統大選多出兩倍！（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）
攤開2020總統大選的數據，民眾黨當時拿下158萬餘票，總得票率是11.02％，而這次2024大選大幅度進步到22.07％，直接翻倍成長，相當驚人；除此之外，小民參政歐巴桑聯盟2020年都沒入列不分區當中，今年首次參加就直接得票上升成為「第五大黨」，贏過綠黨、台灣基進黨、親民黨，被選民譽為本次政黨票最大黑馬！

至於「時代力量」這次選戰全軍覆沒，2020年時，時代力量得票突破百萬，得票率7.75％，當時還分配到3席不分區立委；結果這次2024大選，時代力量的政黨票僅剩下35萬餘票，得票率只剩下2.57％，因為未達門檻而不能獲分配席次，加上區域立委也都沒上，時代力量這次全員告別國會舞台，王婉諭稍早也宣布辭去黨主席職位。

▲選前黃金周，時代力量在立院群賢樓前舉辦「繼續向前行 衝向新時代」造勢活動。（圖／時代力量提供）
▲時代力量2024總統大選選後結果不樂觀，全員告別國會舞台，王婉諭宣布辭去黨主席一職。（圖／時代力量提供）

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