2024大選政黨票出爐！「2政黨起風」強到封神　時代力量跌落神壇

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而未達到5%的政黨，從第四名到最後，依序為時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進、親民黨、台灣雙語無法黨、台灣團結聯盟、新黨、司法改革黨、制度救世島、中華統一促進黨、人民最大黨、台灣維新。
結果曝光之後，除了立委名單備受討論之外，有不少網友紛紛回應「民眾黨太扯....竟然有22%，成長率是全部政黨最強的」、「民眾黨選票跟得票率直接翻倍，把小黨的票全部都吸了，超級誇張」、「民眾黨整個衝高了，才4年有這個成績，真的有夠強」、「民眾黨上屆才11%，這屆翻倍超有潛力」；「歐巴桑聯盟才是最頂的好嗎，直接變成第五大黨，贏過基進黨耶」、「歐巴桑聯盟大黑馬！超級神」。
攤開2020總統大選的數據，民眾黨當時拿下158萬餘票，總得票率是11.02％，而這次2024大選大幅度進步到22.07％，直接翻倍成長，相當驚人；除此之外，小民參政歐巴桑聯盟2020年都沒入列不分區當中，今年首次參加就直接得票上升成為「第五大黨」，贏過綠黨、台灣基進黨、親民黨，被選民譽為本次政黨票最大黑馬！
至於「時代力量」這次選戰全軍覆沒，2020年時，時代力量得票突破百萬，得票率7.75％，當時還分配到3席不分區立委；結果這次2024大選，時代力量的政黨票僅剩下35萬餘票，得票率只剩下2.57％，因為未達門檻而不能獲分配席次，加上區域立委也都沒上，時代力量這次全員告別國會舞台，王婉諭稍早也宣布辭去黨主席職位。
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