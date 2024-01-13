分析／綠猛攻桃園市政無助立委選情　張善政理性應對助藍營全壘打

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地方人士指出，民進黨議員常說張善政「神隱」無心市政，在颱風假與台積電等事件上採取激烈的監督方式，卻犯了2022年的相同錯誤，把形象無害的張善政愈打愈強。以台積電為例，綠營不斷操作「趕走台積電」，卻也加深中間選民對民進黨將台積電當作選舉議題的印象，市府團隊與藍營議員全力消毒，指出預定地有近九成是私有地，以及鄭文燦從未跟當地居民溝通就擅自宣布設廠等訊息，不僅主打台積電議題的鄭運鵬連任失敗，爭議所在的第五選區(平鎮、龍潭)劉仁照也同樣敗選。
再以桃園區虎頭山去年3月的「桃園神社」事件為例，也在選舉期間再度被當作攻防議題，桃園市政府新聞處長羅楚東無奈表示，原本就只是單純的檔期更換而有不同的安排，並無任何政治考量，且根據市府所提供資料，神社園區2023年度遊客數為556,673人次，遠高於2022年的311,243人次，可見市府與OT廠商合作密切，經營績效更甚以往，市民對於不實的批評，自然就會有所判斷。
黨務人士則提到，這次選舉最令人意外的第二選區（觀音、大園、楊梅、新屋）傳統上為綠營票倉，上次張善政在桃園十三個行政區贏下十二個區，唯一輸掉的就是觀音區。此次雙方最主要交鋒的議題就是SRF，鄭文燦任內專案核准三家SRF廠進駐桃園觀音，引起在地居民強烈反彈，尋求連任的黃世杰難以切割，雖努力消毒，最終還是連任夢碎。
綜觀本次立委選舉，儼然就是一場前市長鄭文燦與現任市長張善政的腕力賽。選前鄭文燦頻頻回桃園固樁，協助小雞造勢，尤其對於激戰區的鄭運鵬和沿海的黃世杰，更是傾盡全力想固守住最後一寸領土；相較於鄭文燦的重砲猛轟，張善政則流露出理工男的實事求是和解決問題的執著。對於綠營的攻擊，張善政善於運用數據和事實來理性應對，最後獲得市民的認同，善意的政治風格，也終於表現在這次桃園立委的選戰成績，6名打者，每一位都踏實地返回本壘板為國民黨取得寶貴的6分！
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