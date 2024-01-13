高嘉瑜港湖女神失靈！只當1屆立委落馬　最大關鍵曝光：超級可惜

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🟡台北市第4選區候選人名單
① 李彥秀（國民黨）當選
② 吳欣岱（台灣基進）
③ 高嘉瑜（民進黨）
④ 黃啟彬（制度救世島）
⑤ 林秋彤（台灣整復師聯盟工黨）
看完台北市立委選舉第4選區的最終開票結果後，就有鄉民在論壇PTT上發起討論：「看了一下票數，把高嘉瑜跟吳欣岱加起來，泛綠陣營有12萬1623票，還真的比李彥秀高，結果高嘉瑜真的就這樣掰掉了」。
台北市第4選區的內湖、南港過去一直都是藍大於綠，直到2020年，才由市議員轉戰立委的高嘉瑜，驚險突圍成功。沒想到本次競選連任失利，只當1屆立委就再度落馬。由於高嘉瑜過去一直深受PTT喜愛，這次結果也讓不少鄉民惋惜：「高跟李PK也是五五開阿，有個吳一定輸」、「吳欣岱的政見不就是下架高嗎，也算贏了」、「高嘉瑜真的被拉下」、「吳欣岱得票數比我想像中的高太多了」。
事實上民進黨立委高嘉瑜，過去問政不分顏色，有時也會將炮口朝向黨內同志，引發綠營支持者不滿，仇恨值居高不下，最終基進黨的吳欣岱也參選到底，泛綠票源分裂，高嘉瑜最終也宣告連任失利。
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