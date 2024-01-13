海水退了「慘變柯老三」！柯文哲挨轟千古罪人：侯友宜還贏你7%

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而由於當時後柯陣營不斷強調讓3%的邏輯，認為國民黨的讓6%只是「想要贏柯文哲，不是想要選贏民進黨」，結果票數一開出來柯文哲只有一開始跟侯友宜拉鋸，接著就一路落後，最後以第三名結尾。
如今開票結束，民進黨確定繼續執政，6成民眾渴望「政黨輪替」並未實現，而根據中選會的數據，柯文哲跟吳欣盈最後的得票數為3,690,466票，得票率為26.46％，而國民黨侯友宜跟趙少康的組合得票則是4,671,021票，得票率為33.49%，還贏柯盈配超過7%，甚至比當初國民黨喊出讓6%還多。
這樣的結果，讓不少反綠的民眾到柯文哲臉書留言開轟「藍白合就可以下架的東西，就一定要分開選，這下海水退了誰沒穿褲子？」、「結果最後侯友宜還贏你7%.....當初怎麼說自己多強，真的是千古罪人」、「現在不得不承認自己是柯老三，歷史罪人確定」；不過也有不少粉絲給柯文哲送暖「阿北加油！四年後我們一定會贏」、「拜託阿北不要放棄，我們一定能靠自己的力量勝選！」
柯文哲也在敗選後發布臉書提到「這一次選舉，我們沒有取得勝選。但是，我們已經成功向世界正式證明，臺灣不是只有藍綠。最重要的，我們向世界證明，民主始終都是臺灣最重要的資產。明天太陽升起，讓我們一樣繼續為了我們的國家打拼。總有一天，我們會贏得屬於我們的勝利」。
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