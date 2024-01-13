2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

海水退了「慘變柯老三」！柯文哲挨轟千古罪人：侯友宜還贏你7%

▲民眾黨總統候選人柯文哲宣布敗選，許多選民認為柯文哲錯失藍白合機會，所以才讓民進黨勝選。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）
▲民眾黨總統候選人柯文哲宣布敗選，許多選民認為柯文哲錯失藍白合機會，所以才讓民進黨勝選。（圖／記者陳明中攝，2024.01.13）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年總統選舉今（13）日正式落幕，根據中選會開出的票數，民進黨候選人賴清德得票5,586,019，得票率突破4成，而侯友宜第二、柯文哲淪為第三。由於這場選戰之前，藍白曾經為了「要合不合」的問題吵翻天，最終因為民調要讓幾%的問題喬不攏合作破局，結果開出票數讓大批想要政黨輪替的選民感到不滿，認為柯文哲是「千古罪人」，紛紛到臉書專頁洗版，不過也有不少阿北的粉絲暖心力挺！要他四年之後再拼一次。

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這次選戰之前，在去年底總統候選人要登記前，藍白合有過一大段機緣，當時候不少選民都認為這是「下架民進黨」的最好模式，結果藍白雙方因為要讓3%還是要讓6%的問題，吵到完全沒有共識，最後藍白合確定破局，柯文哲跟侯友宜都各自搭配副手參選，讓這場選舉變成三腳督的情況。

▲賴清德（左）當選總統。（圖／NOWnews攝影中心）
▲賴清德（左）、蕭美琴（右）當選總統、副總統，民進黨打破「8年執政魔咒」，蔡英文交棒成功。（圖／NOWnews攝影中心）
而由於當時後柯陣營不斷強調讓3%的邏輯，認為國民黨的讓6%只是「想要贏柯文哲，不是想要選贏民進黨」，結果票數一開出來柯文哲只有一開始跟侯友宜拉鋸，接著就一路落後，最後以第三名結尾。

如今開票結束，民進黨確定繼續執政，6成民眾渴望「政黨輪替」並未實現，而根據中選會的數據，柯文哲跟吳欣盈最後的得票數為3,690,466票，得票率為26.46％，而國民黨侯友宜跟趙少康的組合得票則是4,671,021票，得票率為33.49%，還贏柯盈配超過7%，甚至比當初國民黨喊出讓6%還多。

▲根據中選會最終統計，侯友宜跟趙少康的得票率，贏過柯文哲跟吳欣盈7%之多。（圖/中選會官網）
▲根據中選會最終統計，侯友宜跟趙少康的得票率，贏過柯文哲跟吳欣盈7%之多。（圖/中選會官網）
這樣的結果，讓不少反綠的民眾到柯文哲臉書留言開轟「藍白合就可以下架的東西，就一定要分開選，這下海水退了誰沒穿褲子？」、「結果最後侯友宜還贏你7%.....當初怎麼說自己多強，真的是千古罪人」、「現在不得不承認自己是柯老三，歷史罪人確定」；不過也有不少粉絲給柯文哲送暖「阿北加油！四年後我們一定會贏」、「拜託阿北不要放棄，我們一定能靠自己的力量勝選！」

柯文哲也在敗選後發布臉書提到「這一次選舉，我們沒有取得勝選。但是，我們已經成功向世界正式證明，臺灣不是只有藍綠。最重要的，我們向世界證明，民主始終都是臺灣最重要的資產。明天太陽升起，讓我們一樣繼續為了我們的國家打拼。總有一天，我們會贏得屬於我們的勝利」。

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