接到侯柯恭賀電話！賴清德：願與在野領袖見面討論國家面臨問題
2024年總統大選結果出爐，最終由民進黨候選人賴清德、蕭美琴勝選，在後續國際記者會中，面對媒體詢問選後要如何團結？賴清德表示，已在今晚成功走出第一步，「我接到柯文哲主席以及侯友宜市長恭賀電話，我也肯定他們兩位，這次選舉共同完成民主歷史的新頁，我也願意跟在野黨領袖見面，討論國家面臨問題，彼此合作攜手進步。」
記者孫唯容／綜合報導
民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今天晚間8時30分舉行國際記者會，宣布當選中華民國第16任正副總統；賴清德表示，台灣選擇站在民主這一邊，人民用行動成功抵禦外部勢力介入，「賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。」
賴清德直言，現在開始已經放下選舉中爭議、衝突，自己傍晚也接到民眾黨總統候選人柯文哲以及國民黨總統候選人侯友宜的恭賀電話，「我也肯定他們兩位，這次選舉共同完成民主歷史的新頁，跟國際社會傳達對民主的意義，我也願意跟在野黨領袖見面，討論國家面臨問題，彼此合作攜手進步。」
面對國會未過半，賴清德說，台灣人民決定要有能力的政府，以及有效率監督的國會，「我身為總統領導國家要尊重這樣民意，打造開放政府、公開透明，與在野黨溝通、交流、合作，一起解決台灣面臨的問題」。
賴清德也提到，自己520前還有副總統工作要努力完成，之後的重要工作就是尋找人才、籌組政府來服務人民。他也喊話，會籌組民主大聯盟，用人唯才，希望優秀人才加入。