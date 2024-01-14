美前官員曝「北京最怕的事」！直言：理性台灣人不選像香港的未來
台灣2024年總統大選，民進黨取得了歷史性的3連勝，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）高級研究員、克林頓政府前國安委員會人員梅澤爾（Jamie Metzl）在接受《CNN》專訪時分析，這意味著台灣選民不受北京威脅，以及中國共產黨為何如此害怕的原因。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
梅澤爾認為，這是台灣民主的一大勝利，中國共產黨非常恐懼的事，就是公民賦權，台灣選民普遍受到良好教育，對國家議題頗具敏感度，也用選票證明台灣獨特的民主與文化認同，不願屈服於北京的壓力之下。此外，過去幾年，台灣的選民也看到了香港的變化，北京是如何違反所有既定協議，一步步摧毀香港的公民社會。
他並提到，雖然不少台灣選民都擔心戰爭發生的可能，但在他看來，民進黨一直在小心尋求兩岸關係的平衡點，既保有台灣的獨特認同，又不直接踩到北京的紅線，問題是北京一直在推進這條紅線，並沒有放棄要拿下台灣這個目標。
至於北京堅持對台灣擁有主權一事，馬澤爾則以英國曾統治印度、俄羅斯侵略烏克蘭等事件，直言從任何國際法的標準看來，北京的主張都非常脆弱，強調武力威脅並不能使人民屈服，只會換來反抗。
梅澤爾並在社群平台X上，大讚台灣人民在民主建設和制定自己的道路上，表現出非凡勇氣，台灣人有權選擇是要和中國加強合作、減少合作或是不予合作，認為任何有理性的台灣人都不會選擇像香港這樣的未來。