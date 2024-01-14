侯友宜敗選回歸市長！「罷免社團衝破7.6萬人」 謝龍介直球回應
2024總統及立委選舉落幕，最終由民進黨賴清德、蕭美琴組合當選，打破執政8年必定輪替的魔咒，而國民黨侯友宜也宣佈敗選，向廣大支持者道歉「讓大家失望了」，表示選後會回歸新北市的角色，繼續為市民服務。不過，臉書卻已經出現「罷免侯友宜」的相關社團，甚至已經超過7.6萬人加入，又在社群上討論一波。對此，侯友宜競選組織召集人謝龍介也出面回應表示「如果民進黨敢下令！我願意奉陪」。
記者張嘉哲/綜合報導
侯友宜昨天宣布敗選之後，坦言非常遺憾「未能完成政黨輪替，但是也尊重台灣人民做出最後選擇」，大氣的恭喜民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選。侯友宜表示「大家要把悲憤的力量轉化成監督民進黨的力量，明天就會捲起袖子上工，不會辜負支持者對他的期待，會更認真地奉獻國家」。
然而，在選後「罷免侯友宜」的社團聲量突然就拉高，現在已經有7.6萬人加入，雖然該社團是在去年5月17日就成立，當時因為侯友宜參選總統，導致新北市民不滿自發性創立社團，如今侯友宜落選，社團內又有人開始更新貼文，讓社團活躍起來。
對此，侯友宜競選組織召集人謝龍介出面受訪直球回應「侯友宜參選總統有什麼理由罷免他？如果民進黨要罷免他，官商勾結的台南市更應該要罷免，包括88槍槍擊案、光電弊案、性招待等案」謝龍介也強調「這種不罷免，去罷免一個經過民主選舉選輸的人，如果民進黨敢下令的話，我願意奉陪」。
事實上，這不是國民黨第一次面臨選後罷免的危機，前高雄市長韓國瑜在2018年當選高雄市長之後，後來2020年又跑去選總統，引發高雄鄉親的不滿，在輸給蔡英文之後，韓國瑜隨即遭到連署罷免。
連署通過後，高雄市於2020年6月6日進行投票，總投票率42.14％，選舉人數為96萬餘人，結果同意罷免韓國瑜高達93萬餘票，符合同意票數多於不同意票數且達高雄市選舉人總數四分之一以上（574,996票），因此罷免成功，讓「落跑市長」的教訓都烙印在各黨心中，如今侯友宜也被灌上該封號，新北市民是否有後續動作，還有待觀察。