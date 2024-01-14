美英法日多國同賀賴清德！美眾議長：將派團出席5月就職典禮
賴清德與蕭美琴贏下2024台灣正副總統的寶座，日本外務大臣上川陽子、英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、曾經訪台的美國前任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等，都紛紛致上賀電與祝福，希望兩岸問題能透過和平途徑解決，期待深化雙邊關係。儘管美國總統拜登（Joe Biden）重申不支持台灣獨立，但美國眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，期待與總統當選人賴清德合作，將在5月派代表團赴台參加就職典禮。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
強生在官方社群平台X上發文，恭賀賴清德當選下一屆台灣總統，美國樂見民主在台灣蓬勃發展，也渴望與賴清德合作，美台關係能在已經建立的牢固基礎上再接再厲。
強生並表示，為了持續彰顯美國國會對安全、民主的承諾，他將要求眾議院相關委員會的主席，在賴清德5月的就職典禮，率領代表團前往台北參加，希望美國和台灣能繼續為所有熱愛自由的國家，以及印太地區的夥伴，共同推動自由、安全的原則。
眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）、印太小組主席金映玉（Young Kim）、印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、美國國會台灣連線共同主席兼眾議員巴爾（Andy Barr）等人也發表聯合聲明，稱讚台灣選舉是活力與強大民主的新里程碑，恭喜台灣人民順利完成另一場自由、公正與透明的選舉。