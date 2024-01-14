MLB／大谷翔平無法成為世界冠軍？ 美媒敲警鐘：道奇不該過度自滿
洛杉磯道奇隊在這個休賽期，在自由球員市場大肆補強，補進大谷翔平和山本由伸兩大日本頂級球星。對於道奇隊利用大谷合約的延遲支付進行大量補強，引來一些批評聲浪。美媒《TrueBlueLA》記者Michael Elizondo敲醒警鐘，認為道奇不該太過自滿。
記者路皓惟/綜合報導
擁有「新邪惡帝國」之稱的道奇隊在前年休賽期相當保守，雖然他們與內野手Mookie Betts續約，並與Freddie Freeman簽約，但並未積極網羅Anthony Rendon、Bryce Harper和Corey Seager等強打。然而，這個休賽季他們積極補強，尤其是重磅簽下大谷翔平。
大谷翔平以10年7億美元的天價合約加盟道奇，且未來在10年內每年只領200萬美元，7億美元當中有6.8億美元是延遲支付，給予道奇極大的空間補強，此舉也引來一些批評，像是先前《MLB Network》主持人Chris Russo就不滿道奇鑽漏洞的行為。
大谷翔平及山本由伸的加盟，讓道奇瞬間成為奪冠大熱門，不過《TrueBlueLA》記者Michael Elizondo敲醒警鐘，「雖然對道奇來說，今年可能是近年表現最好的休賽季，但道奇球迷不應該過於自滿。」
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