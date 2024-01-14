何如芸投票日曾被爸鎖家中！總統大選姊妹反目「老娘爬也要爬去」
54歲藝人何如芸演過《炮仔聲》等多部知名戲劇，昨（13）日為總統大選投票日，她表示2022年和王敏錡離婚後，就將戶籍遷回家裡。不過，家中4人政治理念不同，每到選舉都要大吵一架，何如芸透露大學真的有次在投票日當天，爸爸把她鎖在家裡不讓她出門投票，這次路途遙遠的她，誓言「老娘發誓爬也要爬去！」
記者薛羽彤／綜合報導
何如芸透露一家四口政治理念都不同，就算感情再好只要碰上選舉議題，都會桌子罵髒話最後不歡而散。大學時期何如芸還曾遭到爸爸把她鎖在家裡，不讓她出門投票，自己卻去造勢晚會吶喊。昨日，何如芸回家拿投票通知書，果真遭到爸爸冷笑「妳會去嗎」。
看著投票所在交通不便的地區，何如芸想到請妹妹載她，「她很堅決說她沒空，接著賊笑哄我在家裡睡覺就別出門太辛苦了。我說這是民主社會妳怎麼會知道我投給誰？」何如芸表示隔空都能看到妹妹的白眼，果然選舉一到姊妹反目，「我真的什麼難聽話都罵出來了，老娘發誓爬也要爬去！」
最後，何如芸還是靠自己抵達投票所，「我邊跑邊走邊喘氣，到了投票所差不多要中風了」，她強調「我真的很認真，很仔細，很慎重，完成今天唯一重要的任務」，還笑說回程實在沒力氣走路，搭了30年沒搭的公車。
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