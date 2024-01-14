MLB／今永昇太加盟小熊攜手鈴木誠也 宣示打敗大谷、山本的道奇
日職橫濱DeNA海灣之星明星左投今永昇太正式加盟芝加哥小熊，披上18號球衣，今永在加盟記者會上他用英文發表感想，引用了小熊經典應援曲《Go Cubs Go》的「Hey Chicago」向美國球迷打招呼，同時他表示，會與日本隊友鈴木誠也共同努力，誓言打敗大谷翔平與山本由伸所屬的洛杉磯道奇隊。
記者路皓惟/綜合報導
今永昇太的加盟記者會上一共有8台攝影機排成一排，現場大約有30名持有特別門票的球迷進場，今永昇太形容當下心情很緊張，「我的心跳聲很大，覺得大家應該都能聽見」。儘管緊張，但今永在演講的最後再次引用了應援曲的歌詞，以「Go Cubs Go！」作為結尾，博得全場歡呼。
今永昇太與小熊隊簽下4年5300萬美元合約，附帶的球團選擇權，合約最多可提升至5年8000萬美元。談到加入小熊的關鍵因素，今永昇太表示：「我一直在尋找一個擁有無限可能的球隊，我認為加入小熊有助於我的成長。」
小熊所屬的國聯中區與國聯西區的道奇並不同，但兩隊都在同一個聯盟，有不少的機會對戰，尤其未來在爭奪世界大賽冠軍的路上勢必會交手，今永昇太表示：「大谷和山本都是頂尖選手，能夠和他們一起在大聯盟對抗是我的榮幸，我會跟鈴木誠也一起努力打敗他們。」
今永昇太也向球迷粉絲喊話：「親愛的小熊隊球迷們，我會全力以赴，努力贏得世界大賽，請球迷朋友們在瑞格利球場（Wrigley Field）為我加油。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁