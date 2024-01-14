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總統大選塵埃落定！專家：台股回歸基本面走勢　中長多不變

▲台股周線連2黑，不過，隨著大選塵埃落定，專家認為，不確定因素將可消化完畢，指數回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多。（圖／翻攝Pexels）
▲台股周線連2黑，不過，隨著大選塵埃落定，專家認為，不確定因素將可消化完畢，指數回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多。（圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

台股1月12日選前在等待總統大選結果的觀望氣氛影響下，終場小跌32.49點，跌幅-0.19%，大盤收在17512.83點，週線依然下跌，惟週線跌幅大幅縮小至6.31點、-0.04%，平均日均量2822.38億元。展望後市，專家預估，隨著大選塵埃落定，不確定因素將可消化完畢，指數回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多。

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上周外資與投信連袂站在買方，外資轉為小幅買超50.39億元，投信連3週回補106.43億元，僅有自營商站在賣方調節219.62億元，3大法人單週合計賣超62.8億元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸分析，上周台股受到總統大選的觀望氣氛影響，大盤持續在高檔震盪，預料選後塵埃落定，不確定因素將在下週可消化完畢，指數回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多，搭配CES消費性電子展新品齊發，帶動電子股人氣回溫，還有微軟、NVIDIA股價創歷史新高，本周晶圓龍頭大廠法說也將登場，所釋出的展望與營收數據將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。。

若就整年度來看，尹乃芸指出，今年上半年低基期復甦看法不變，下半年將逐步全面復甦，2023年台股主要是由Cloud AI帶動，預期進入2024年下半年將交棒給Edge AI啟動多方行情，配合聯準會降息釋出資金活水，資金行情有機會配合獲利復甦及企業獲利堆疊成長，重新啟動評價上修行情。

尹乃芸進一步說明，2020年至2022年台灣PMI指數落於擴張區間近30個月，隨後至今已連續收縮14個月，各產業庫存經歷1年以來的消化，存貨指數低於45已回到健康水位，僅有因終端需求不足情況下，客戶庫存指數仍高於廠商庫存。看好經濟上升循環往往會出現2至3次完整的製造業庫存周期，加上製造業新訂單減庫存已連續6個月為正值，意味補庫存方向明確，景氣已自谷底回升，惟須留意近期尚未見到長單。

在指數表現上，尹乃芸分析，自2023年以來AI引爆科技股股價，推升評價面已來到相對高檔，目前加權指數PB值2.33，已接近年線2倍標準差水位，評價偏高，高檔震盪在所難免，不過待評價修正趨於合理，以及等待財報正面表態、殖利率回落等，台股向上的多頭空間仍可期待。

至於選股方面，尹乃芸建議降低高評價個股，增持相對低評價、財務體質優的高股利配發個股，包括回檔整理的AI下游組裝及零組件、IC設計、PC零件個股、落後半導體景氣復甦的半導體設備個股等。

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