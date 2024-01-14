賴清德可能只當1屆總統！2028預估對手曝光 郭正亮：是極大挑戰
2024總統大選順利落幕，由民進黨賴清德、蕭美琴組合拿下558萬票、得票率突破4成勝選，然而這次大選特別的是，國會三黨不過半，加上民進黨相較於上屆蔡英文的817萬票，減少了非常多，未來4年賴清德的表現如何，也成為2028年是否能夠續任的關鍵。對此，前立委郭正亮也表示，賴清德的最大關卡就在2028年，而且關鍵還是取決於柯文哲。
記者張嘉哲/綜合報導
郭正亮日前在中天節目《新總統.新國會誕生全紀錄》中表示，「2028年是賴清德最大的關卡，就是盧秀燕跟柯文哲合作，因為當時盧秀燕已經卸任，還可以備選兩年」郭正亮說，盧秀燕是一個比較善於處理人際關係的人，她大概也不會像侯友宜處理僵成這樣。
郭正亮透露，接下來就是看柯文哲帶領的民眾黨，在2026年地方選舉是否可以出頭，這會讓柯文哲判斷自己2028年是否還有機會，如果最後他的合作對象是盧秀燕的話，「我認為這會好談非常多」，直言賴清德在2028年就會遇到非常大的挑戰。
綜觀這次中部選區，台中市長盧秀燕被譽為是「最強母雞」，憑藉自己的力量，先是在選舉中「藍白合示範」合作民眾黨蔡壁如，另外在台中總席次8席立委當中，助選取得6席的佳績，包括第四選區廖偉翔、台中市第五選區黃健豪、台中市第六選區羅廷瑋都是第一次出戰立委就翻盤，外界都看好盧秀燕在2028年應該能夠代替國民黨出戰。