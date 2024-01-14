賴蕭配當選！葛來儀：北京失望卻不意外 仍想統一、短期不會動武
台灣2024總統大選，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，長期研究兩岸關係的美國學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）認為，北京對這個結果「失望卻不意外」，不會因此就改變統一台灣的政策方向，但應該也不致於在幾年內武力犯台。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
葛來儀13日在德國馬歇爾基金會的官網上發表分析，描述了賴蕭配的得票率、民進黨失去立法院多數席位，未來賴清德在施政方面，恐面對比現任總統蔡英文更大的困難。儘管工資停滯、住房成本上漲，是許多台灣人、特別是年輕選民高度關注的議題，但兩岸關係的未來發展依然非常重要，面對中國日益增加的軍事和經濟壓力，以及虛假訊息和其他形式的認知戰，賴清德承諾追隨蔡英文的腳步，維護兩岸現狀，加強與國際夥伴的關係，增強台灣的防禦能力，並提出在尊嚴對等的前提下，以交流代替阻撓、以對話代替對抗。
然而，葛來儀認為，中國國家主席習近平不太可能重啟與台灣已中斷8年的官方接觸，特別北京將賴蕭配列為台獨2人組，只會把台灣推向深淵。不過，賴蕭配的勝利或許令北京感到失望，卻也並不意外，習近平希望維護美中關係脆弱的穩定，這可能會阻礙他做出今年內對台灣採取嚴厲措施的決定。
葛來儀進一步指出，習近平目前將全副精神放在解決中國經濟問題、整肅解放軍貪腐上，他心裡應該也清楚，對台灣使用武力，將使他「在本世紀中葉讓中國走上民族復興之路」的目標受挫。
儘管如此，葛來儀還是不忘強調，雖然未來幾年，習近平不太可能動用武力懲罰台灣或強迫統一，但中國對台灣的施壓預計會持續下去，力道也還會增加。