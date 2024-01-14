民進黨續執政！兩岸關係難改善　外匯專家：新台幣恐有貶值壓力

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不過，法人認為，隨著選後塵埃落定，不確定因素將在下週可消化完畢，指數回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多，搭配CES消費性電子展新品齊發，帶動電子股人氣回溫，還有微軟、NVIDIA股價創歷史新高，本周晶圓龍頭大廠法說也將登場，所釋出的展望與營收數據將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。
至於新台幣走勢是否受到選舉結果影響?台新銀行首席外匯策略陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，選後對台股來說有可能利多出盡，可能先開高之後再拉回，當然，外資動向也牽動股匯市表現。不過，在民進黨續執政之下，兩岸關係恐難改善，尤其選前中國認定台灣已構成貿易壁壘，首波已取消將對原產台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品的關稅優惠，接下來可能進一步緊縮對台紅利，擴大中止ECFA早收清單，甚至全面停止ECFA。
陳有忠說，雖然美國已躍居我國第二大出口國，但中國仍是台灣最大出口國，去年台灣出口表現不佳，除美中關係不好，中國銷往美國產品銳減之外，加上中國經濟也不行，也拖累台灣去年整體出口表現。因此，他認為，在民進黨續執政之下，兩岸關係難改善，尤其過去8年兩岸幾乎完全沒對話，又完全傾向美國，「老死不相往來」的情況恐會繼續，市場最擔心迫使中國不得不出手，這些都會讓新台幣承受貶值壓力。
不過，陳有忠也說，選舉結果短期將牽動新台幣走勢，但中長期新台幣走勢，還是要看美元臉色，目前來看，他預估美國最快6月才會升息，在升息之前，美元可能溫和不弱，下半年等美降息後，美元就會開始示弱，只是目前市場多認為，新台幣兌美元今年要升破30元的可能性不高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。